〈南部〉寒流攪局 元宵提燈遊行越走人越少

2017-02-12

人潮沒預期多 但估計仍有近十萬人

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天元宵節碰上超強寒流，高市府舉辦的提燈大遊行與二十分鐘大港煙火秀，人潮沒有預期多，但估計仍湧入近十萬人潮，捷運、渡輪及接駁公車均延長發車到今天凌晨二時。

眾所期待的高雄燈會藝術節壓軸活動：萬人提燈大遊行與最後一場大港花火秀，昨天晚間熱鬧展開，卻不巧遇上高雄罕見的十二、三度低溫。

市府準備了五萬盞「旺來雞」小提燈，昨晚六點分五個定點發放，七點展開提燈大遊行，從愛河畔的民生、河東路口，一路走到鹽埕區的五福、七賢路口，愛河同時施放煙火，照耀夜空美輪美奐。

不過，高雄市昨晚氣溫直降，從傍晚六點的十五度，晚間九點降到十四度，體感溫度更只有十一度，很多小朋友走一小段就高喊「太冷了」，家長只能半途而廢。

不少年輕人則穿著厚重衣物，遊行後轉往香蕉碼頭、星光水岸公園，準備今天凌晨零時欣賞燦爛的大港花火秀，度過一個璀璨夢幻的元宵節。

但根據氣象局預報，今天凌晨時分，高雄的溫度下探十二、三度，尤其港邊海風大，體感溫度可能低於十度，也苦了看煙火的民眾，估計參觀人潮比預期的少了二、三成。

今天凌晨這場史上最長煙火秀，時間長達二十分十七秒，市府在西子灣及旗津長達一千公尺的防波堤上，施放高空煙火，人潮從昨晚九點後，陸續湧入西子灣、哈瑪星、旗津等地，卡位等著看煙火。

配合煙火施放時間，捷運、渡輪及接駁公車均延長服務時間至今天凌晨二時，散場後，捷運橘線視人潮加密班次，捷運西子灣站二號出口也規劃付費接駁公車，每五分鐘一班。