〈南部〉寒流攪局 元宵提燈遊行越走人越少
2017-02-12
人潮沒預期多 但估計仍有近十萬人
〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天元宵節碰上超強寒流，高市府舉辦的提燈大遊行與二十分鐘大港煙火秀，人潮沒有預期多，但估計仍湧入近十萬人潮，捷運、渡輪及接駁公車均延長發車到今天凌晨二時。
眾所期待的高雄燈會藝術節壓軸活動：萬人提燈大遊行與最後一場大港花火秀，昨天晚間熱鬧展開，卻不巧遇上高雄罕見的十二、三度低溫。
市府準備了五萬盞「旺來雞」小提燈，昨晚六點分五個定點發放，七點展開提燈大遊行，從愛河畔的民生、河東路口，一路走到鹽埕區的五福、七賢路口，愛河同時施放煙火，照耀夜空美輪美奐。
不過，高雄市昨晚氣溫直降，從傍晚六點的十五度，晚間九點降到十四度，體感溫度更只有十一度，很多小朋友走一小段就高喊「太冷了」，家長只能半途而廢。
不少年輕人則穿著厚重衣物，遊行後轉往香蕉碼頭、星光水岸公園，準備今天凌晨零時欣賞燦爛的大港花火秀，度過一個璀璨夢幻的元宵節。
但根據氣象局預報，今天凌晨時分，高雄的溫度下探十二、三度，尤其港邊海風大，體感溫度可能低於十度，也苦了看煙火的民眾，估計參觀人潮比預期的少了二、三成。
今天凌晨這場史上最長煙火秀，時間長達二十分十七秒，市府在西子灣及旗津長達一千公尺的防波堤上，施放高空煙火，人潮從昨晚九點後，陸續湧入西子灣、哈瑪星、旗津等地，卡位等著看煙火。
配合煙火施放時間，捷運、渡輪及接駁公車均延長服務時間至今天凌晨二時，散場後，捷運橘線視人潮加密班次，捷運西子灣站二號出口也規劃付費接駁公車，每五分鐘一班。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空
台南市正統鹿耳門聖母廟「國際高空煙火秀」昨晚炫耀登場，絢爛奪目的各式煙火，高空綻放、五彩繽紛，漫天閃亮火花，宛如台江不夜城，十分熱鬧。民眾蜂…
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 政院拚經濟 將提8千億基建特別預算
- 吳敦義、洪秀柱指納民調不可能 郝龍斌諷保守
- 獸父拗檢查處女膜 當繼室面性侵女兒
- 被台啤摸透 歐布萊恩要命失誤
- 被指接班林來瘋 林庭謙：進步的動力
- 輕輕一瞬 遇見貓
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 東山PPAP哥 有「蛋蛋」的夢想
- 美中貿易戰一觸即發 中國評估衝擊
- 專家警告 市場低估美3月升息可能性
- 國民黨主席選舉連署明起跑 長達62天
- 美國跨性別娃娃 首度誕生
- 歐盟執委會主席擔心 英脫歐談判搞分化
- 《自由廣場》「全球十大最佳冬季旅遊」有感
- 北市拜票 郝龍斌被里長捧郝總統
- 朵朵小語 林間小徑
- 變厚及變色 「捲甲症」常被誤為灰指甲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lantern Festival sparks events
- 建立好關係 川普和安倍高球開打
- 《自由廣場》請問兩位國民黨員
- 台東炸寒單爺 外籍生肉身上陣
- 清晨冷吱吱 中南部白天回溫
- 平溪千燈照夜空 主燈台日「童」 繪
- 登堂入室嘿咻人妻 小王被人夫拖出來打
- 警車當救護車飆 救回氣喘小女孩
- 今彩539頭獎5注 各得480萬
- 〈生活大補帖〉感恩沒說出口 最大遺憾
- 台塑化汽柴油 週一起降1角
- FF開拓動漫祭 第一天擠進4萬人
- 楊振隆：元凶蔣介石 官方報告應列入
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 《中英對照讀新聞》Doctors to face penalty for taking selfie with corpse 醫師與屍體自拍而面臨懲戒
- 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
- 美日加強同盟 釣魚台適用安保
- 能仁以盾攻盾 不敗松山垮了
- 健康充電站─老人防跌講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉寒流攪局 元宵提燈遊行越走人越少
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分