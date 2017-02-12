〈南部〉《觀察筆記》表面張力
2017-02-12
這一回合，川普佔了上風。
他硬是將表面張力撐到滿足點，才打了電話給中國的習近平，此前已發訊鋪陳這通電話出場的前奏。
無愧大商人，心理戰發揮到極致。
先和台灣總統蔡英文通電話，又大肆張揚他不一定要遵守一個中國。各方推測習近平的電話何時響起，竟是啞巴了一樣。
對即將兩會的中國主席習近平的領導威望和權力，似乎蒙了那麼點塵。不是彈一彈灰塵就掉了，而是在中國權力結構中，借題發揮一向是攻擊的馬前卒。
看這通電話之後的中國媒體競相報導川、習對話，強調川普說了一個中國。這麼熱烈回應，可知道這通電話等多久了；如果不來或是不提一個中國，也許習近平在兩會中有烏雲，也許風雨吹襲。
不過，川普不會想要習近平陷入危機，這不符合他高舉的美國優先。因為，美國至上需要隨之而來的國家利益，他需要中國的市場對美國再有更多開放。
心理戰先行，貿易談判備戰，川普不是素人！（資深記者黃明裕）
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