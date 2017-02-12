〈南部〉阿公店溪自行車道改造 不再繞道
2017-02-12
〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山阿公店溪沿岸自行車道遭鐵道阻絕無法串聯，市府進行景觀改造工程，總工程款三千多萬元，架設棧道貫穿鐵道下方，行人和自行車通行無阻，騎遊阿公店溪不用再繞道，去年底已完工，近日將會勘驗收。
目前相關工程已完成，正在辦理驗收，但記者實地走訪發現，鐵道下方兩側自行車道景觀差很大，北側自行車道有植栽、木質鐵欄杆，南側自行車道則只建置一條水泥道路，路旁無植栽，也無木質鐵欄杆設計，立委邱志偉週二（十四日）下午二時將辦理改善會勘。
阿公店溪為岡山最主要的親水空間，縣市合併後，市府和立委邱志偉爭取營建署「城鄉風貌形塑整體計畫」，在阿公店溪西側下游河華路與中華路間，闢建人行步道和自行車道，加上河堤公園、園道二及沿線橋樑景觀改善，逐漸烘托出阿公店溪之美。
但阿公店溪被台鐵縱貫鐵路一分為二，民眾從西側騎自行車要到東側程香里，即遭鐵道阻絕，必須繞道大德三路地下道或介壽東路陸橋，十分不便。
架設棧道貫穿鐵道下方
在邱志偉力爭下，中央補助三千二百萬元經費，針對阿公店溪東側沿岸景觀進行改造，總長三．四公里，除植栽、設置休憩座椅與設施，市府並架設棧道，貫穿鐵道下方，讓行人和自行車通行無阻，聖森橋並採無障礙斜坡工法，以便通行。
邱志偉表示，阿公店溪沿岸景觀改造計畫比照市區愛河之心，希望增添阿公店溪沿岸橋樑、步道燈光設計及藝術美感，成為岡山新亮點，目前橋樑藝術及燈光設計工程已陸續完成，橋樑燈光設計將邀集相關單位現勘。
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