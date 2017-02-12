| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉阿公店溪自行車道改造 不再繞道

2017-02-12

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山阿公店溪沿岸自行車道遭鐵道阻絕無法串聯，市府進行景觀改造工程，總工程款三千多萬元，架設棧道貫穿鐵道下方，行人和自行車通行無阻，騎遊阿公店溪不用再繞道，去年底已完工，近日將會勘驗收。

目前相關工程已完成，正在辦理驗收，但記者實地走訪發現，鐵道下方兩側自行車道景觀差很大，北側自行車道有植栽、木質鐵欄杆，南側自行車道則只建置一條水泥道路，路旁無植栽，也無木質鐵欄杆設計，立委邱志偉週二（十四日）下午二時將辦理改善會勘。

阿公店溪為岡山最主要的親水空間，縣市合併後，市府和立委邱志偉爭取營建署「城鄉風貌形塑整體計畫」，在阿公店溪西側下游河華路與中華路間，闢建人行步道和自行車道，加上河堤公園、園道二及沿線橋樑景觀改善，逐漸烘托出阿公店溪之美。

但阿公店溪被台鐵縱貫鐵路一分為二，民眾從西側騎自行車要到東側程香里，即遭鐵道阻絕，必須繞道大德三路地下道或介壽東路陸橋，十分不便。

架設棧道貫穿鐵道下方

在邱志偉力爭下，中央補助三千二百萬元經費，針對阿公店溪東側沿岸景觀進行改造，總長三．四公里，除植栽、設置休憩座椅與設施，市府並架設棧道，貫穿鐵道下方，讓行人和自行車通行無阻，聖森橋並採無障礙斜坡工法，以便通行。

邱志偉表示，阿公店溪沿岸景觀改造計畫比照市區愛河之心，希望增添阿公店溪沿岸橋樑、步道燈光設計及藝術美感，成為岡山新亮點，目前橋樑藝術及燈光設計工程已陸續完成，橋樑燈光設計將邀集相關單位現勘。

廣告
  • 阿公店溪為岡山最主要親水空間。（記者蘇福男攝）

    阿公店溪為岡山最主要親水空間。（記者蘇福男攝）

  • 阿公店溪沿岸景觀改造工程架設棧道貫穿鐵道下方，行人和自行車通行無阻，騎遊阿公店溪不用再繞道。（記者蘇福男攝）

    阿公店溪沿岸景觀改造工程架設棧道貫穿鐵道下方，行人和自行車通行無阻，騎遊阿公店溪不用再繞道。（記者蘇福男攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空

台南市正統鹿耳門聖母廟「國際高空煙火秀」昨晚炫耀登場，絢爛奪目的各式煙火，高空綻放、五彩繽紛，漫天閃亮火花，宛如台江不夜城，十分熱鬧。民眾蜂…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：〈南部〉阿公店溪自行車道改造 不再繞道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.