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〈南部〉台東元宵遶境 40家廟宇散播熱力

2017-02-12

〔記者黃明堂／台東報導〕有七十年歷史的台東市元宵聯合遶境昨天上街，四十家廟宇的陣頭遊街祈福，規模較往年縮小，炮火較往年減少，熱鬧程度降低，有人感覺耳根清淨，但也有人嘆太冷清。

今年元宵遶境跟往年不同，主辦數十年的天后宮因種種因素棄辦，在台東市長張國洲與縣議員疾呼下，改由「台東市傳藝文化協會」接辦，並從傳統遶境兩天，改為一天遶境，隔天定點表演，參與陣頭從往年最多七十廟宇，縮減到只剩四十，路線也大改變。

昨天下午陣頭在四維路集結，照例由「報馬仔」徒步領頭出發，各路神偶、家將、神轎、花車藝閣遊街，在寒流中散播熱力。

去年部分參與遶境宮廟成員發生滋事或及濺血鬥毆事件，影響活動秩序，引起各方撻伐，也差點造成今年傳統元宵遶境中斷，因此警方嚴加戒備，轄區台東分局全體動員，且規劃布署快速打擊部隊，由縣警局派霹靂小組於台東分局、寶桑派出所等位置待命處理突發衝突事件，並分區塊派遣小隊隨隊伍遶境掌握狀況，以便迅速到場處置。

台東市長張國洲在遶境出發地親自督陣，除了向各陣頭問候致意，也拜託陣頭負責人一定要嚴密注意成員的舉動，遵守規範。他說，元宵遶境好不容易在今年保住，如果再有脫序現象，他也很難保証明年還能繼續辦下去了。

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  • 民眾也爭相跪地，接受家將消災解厄。（記者黃明堂攝）

    民眾也爭相跪地，接受家將消災解厄。（記者黃明堂攝）

  • 台東市元宵遶境隊伍昨天下午展開繞行市區。（記者黃明堂攝）

    台東市元宵遶境隊伍昨天下午展開繞行市區。（記者黃明堂攝）

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