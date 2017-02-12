〈南部〉眾遊客摸 金城武樹旁小精靈折翼
2017-02-12
〔記者陳賢義／台東報導〕斷了！設置在台東池上鄉伯朗大道金城武樹旁的裝置藝術「休憩中的沉思」，拗不過眾多遊客的「蹂躪」，不但小飛俠頭上的羽毛被拔除，就連蹲坐在的小精靈「溫蒂」也殘遭斷翅折翼，原來的銅光閃閃，如今全沒了，在地居民撻伐需要教育的人太多了，藝術作品在那些人眼中到底是什麼？呼籲大家要有公德心。
「哇！被折斷了，就不會飛了」、「唉！不管哪裡都裝置藝術品都有類似的下場」二○一三年長榮航空推出的廣告，讓大家驚艷池上鄉的美，國際巨星金城武坐在樹下感受台灣傳統奉茶的美德，深烙在許多旅人心中，為了延續這份真情與美好，特別邀請當代藝術家楊茂林以「休憩中的思維」為主題，在金城武樹下打造銅雕裝置藝術，透過作品傳遞濃郁的人情味，也讓旅人歇腳休息，開啟下一段美好的旅程，但這份美意卻慘遭欠缺公德心的遊客破壞。
小飛俠頭上羽毛被人拔走不翼而飛，蹲坐在的小精靈「溫蒂」在完成施作不到兩個月就被硬生生扯斷一對翅膀，日前又被發現另對翅膀也斷了，在地居民和「婉君」得知齊聲撻伐，呼籲漂亮的地方需要大家一起來維護，美麗的作品用眼睛欣賞、或拍照留下美麗的回憶就好，千萬不要動手。
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