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〈台北都會〉送燈籠、鑽燈腳 宮廟喜慶元宵

2017-02-12

〔記者張凱翔／台北報導〕雖然民眾都至西門町欣賞花燈，但各區宮廟也推出不少節目與民歡慶元宵，此外，大龍峒保安宮、松山慈祐宮也有雞年造型燈籠，北投關渡宮則請民俗老師教民眾做燈籠，台北孔廟還有古箏表演，台北霞海城隍廟則結合鑽燈腳祈福和求姻緣「偷蔥嫁好尪」活動。

大龍峒保安宮表示，除了市府「舞動奇雞」小燈籠外，市民還有別的選擇，廟方準備了「圓滿雞」、「天外奇雞」共八千盞兩款造型小燈籠，讓民眾可以快樂夜遊。松山慈祐宮除準備「金雞賜財」燈籠外，昨下午還至嘉義新港奉天宮元宵遶境進香；台北霞海城隍廟元宵節下午也發出兩千盞花燈、晚間與市民一同「夜遊大稻埕」，並準備戲偶表演、猜燈謎、偷挽蔥求姻緣等活動。

松山霞海城隍廟說，元宵節又稱「上元節」，是一年中第一個月圓，吃元宵、賞花燈夜遊，代表人與人之間團圓，更是拜月老、求姻緣的好機會；另外，晚間迪化街七十二巷內，也有在地藝術家的剪紙、燈籠剪貼藝術活動，廟方也進行「偷蔥嫁好尪」活動，傳統民俗相信只要在元宵當天偷一把鄰居的蔥，就能夠「嫁到好老公」。

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  • 今年元宵燈節首度移師西門町，但各區宮廟也都有自己的節目。 （北市民政局提供）

    今年元宵燈節首度移師西門町，但各區宮廟也都有自己的節目。 （北市民政局提供）

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