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〈台北都會〉夜弄土地公 內湖、社子元宵炸不停

2017-02-12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕元宵節為農曆春節壓軸節慶，各地舉辦熱鬧的慶典，內湖區、社子島歷史悠久的元宵「夜弄土地公」昨晚熱鬧登場，土地公請上神轎出巡遶境，沿途店家將鞭炮堆在神轎頂上，「炮炸」土地公，祈求生意興隆發大財，越炸越旺，把元宵氣氛帶到最高點。

內湖梘頭福德祠元宵「夜弄土地公」已有百年歷史，昨傍晚五點擲筊請示土地公出神龕，五點半左右起駕，店家施放連珠炮，整條成功路二段都是煙花與炮響，數度炸出一團團大紅的火雲，場面壯觀吸引不少居民在場圍觀，民眾身上也沾滿炮屑。

梘頭福德祠主委陳尤雪表示，今年危險鞭炮如沖天炮，並未施放，店家改放相對安全的連珠炮，炸得越旺代表生意越興隆，掃回越多炮屑也象徵賺得越多，整個遶境在十點結束，結束後將土地公「淨身」，信眾爭搶淨身水，傳說灑在身上未來一年能平安健康。

傳承百年的社子島元宵「夜弄土地公」，昨晚也從百福宮出發，讓沿途店家及居民炮炸土地公，依照習俗鞭炮放越多，來年財運越旺，社子島上的男子赤裸上身，光著腳，頭戴斗笠，身穿一條白色短褲，合力扛著土地公神轎，走遍當地大街小巷，並在沿途點燃大量的鞭炮，祈求來年越炸越旺。

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  • 社子島地區的壯丁打著赤膊，以鞭炮「夜弄土地公」，場面沸騰。（記者張議晨攝）

    社子島地區的壯丁打著赤膊，以鞭炮「夜弄土地公」，場面沸騰。（記者張議晨攝）

  • 內湖區元宵活動「夜弄土地公」，店家施放鞭炮，傳說鞭炮放得越旺，財運越佳。（記者蔡亞樺攝）

    內湖區元宵活動「夜弄土地公」，店家施放鞭炮，傳說鞭炮放得越旺，財運越佳。（記者蔡亞樺攝）

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