〈台北都會〉公民參與共融遊戲場 落腳圓山花博公園

2017-02-12

參與團體︰未準備好就強推

〔記者張凱翔／台北報導〕北市府昨開「Play for All」共融遊戲場選址公民討論會，邀市民、社福與身心障團體討論全國首座共融遊戲場的地點。但參與團體不滿市府未掌握周邊醫療資源、交通配套，為了讓預算儘快編列，就用公民投票之名選址於圓山花博公園，而昨天開討論會只是要各團體選該址該處，程序上有問題。

年底前完工啟用

大同區建成公園、中山區花博公園、南港區玉成公園及文山區的萬芳四號公園，被列為共融遊戲場預定地之一，並由民間團體投票選址，與會公民將近七十人，共卅六人投票，花博公園得到卅二票獲選。社會局也將地點定案，並不再辦投票，今年底以前就會完工啟用。

但台灣身心障礙兒童權利推動聯盟發起人周淑菁質疑，從圓山捷運站走到花博公園要橫越中山北路，對身心障兒童來說很不方便。且市府對花博公園周邊交通的配套、醫療院所資源都未掌握，為了方便編列預算，又要投票當時即決定，投票當時有民眾表達不滿，覺得資訊不充分，市府就貿然決策，程序上有問題。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴說，雖然最後大家是因花博公園占地較廣就投票給它，但市民現場也提出很多問題，如未來是否有圓山捷運至園區的交通接駁，無障礙廁所、醫療床的資源是否足夠？家長和兒童用餐地點會不會太遠等？市府都無法回答，其改善的承諾也難讓人信服。且短時間內大量設置共融遊樂園，會不會讓遊具罐頭化的情況再度發生？

但社會局僅回應，遊樂園建設的前、中、後期每階段都會邀集市民團體報告進度，並詢問有哪些地方需要改善，以達到真正的公民參與。