〈台北都會〉中華路封路 民眾怨周邊塞爆
〔記者張凱翔、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕北市府首度於西門町封主幹道中華路，辦台北燈節活動，各界關注是否造成塞車？雖然台北市交通局表示，截至八點半為止，除中華路、成都路維持交管外，其他路口都已經開放通行，周圍交通狀況順暢、無回堵情況，也沒有交通意外發生；但也有民眾抱怨開車路過西門町，聽從交通指揮不斷改道，卻狂塞在車陣中。
市長柯文哲稍早被媒體問及感覺交通如何？柯表示，他從忠孝西路（西門町北側）抵達會場，一路上還算順暢，不過不知道其他地方如何，並強調成立「交通順暢小組」，即時監控全市的交通流量，警察局、交通局加上「動員了很多義交幫忙維持交通」，但昨天是假日，車流量本來就比較少一點。
北市府昨下午進行第一階段交管，但許多搞不清楚狀況的車輛，至管制點被迫轉向，人車爭道、險象環生；峨眉街、西寧南路口也發生汽車和機車擦撞意外，警方雖立即派人前往處理，也私下坦言人力相當吃緊，尤其接近晚上活動開始時，西門町人潮也越加明顯。
也有民眾反映，雖事先知道遊行路線，但行經西門町時，在交通指揮人員引導下，卻不斷「撞」到遊行路線，導致車子狂塞在遊行路線內。還有民眾說，中華路封路不會塞車，但她從西門町南側開車往北側時，改道行經外圍貴陽街，但單線道卻擠滿公車、轎車，行駛緩慢。
另外，西門町周邊的西寧南路、成都路口則是塞爆，公車、遊覽車、汽機車沿西寧南路由北往南貫穿人群，群眾則擠在路口想要越過馬路找好景點，現場卻只有十名警力，根本無力控制亂竄民眾，現場還有媽媽抱著嬰兒人車爭道。
一九九九市民熱線截至昨晚八點接獲廿五通民眾詢問交通管制，也有部分陳情交通問題。北市交通大隊表示，今下午五時至晚上九時卅分，成都路（西寧南路—中華路）及漢中街（成都路—內江街，內江街至長沙街封閉南往北車道）道路封閉，車輛請改行長沙街、昆明街、開封街及西寧南路。
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