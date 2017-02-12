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〈台北都會〉燈節花車遊行 賞「雞」人潮擠爆

2017-02-12

〔記者沈佩瑤、黃建豪、郭安家／台北報導〕二○一七台北燈節昨晚最高潮，「西城嘉年華大遊行」以「人、潮、雞、動」劃分為四大主題，由市長柯文哲率領市府同仁，從中華路、武昌街口，浩浩蕩蕩走到成都路、漢口街主舞台區；遊行路段長一．二公里，隊伍則綿延近七百公尺。今晚七點則是燈節閉幕典禮，將邀請九天民俗技藝團表演，另有一場特別版主燈秀。

41組花車 60多組表演團隊

台北燈節首次移師西區，更是西門町第一次封街辦嘉年華遊行，花燈遊行隊伍有八公尺的「萌版林默娘」、金光閃閃的大紅色「日珥雞」、普普風的「世大運」等四十一組造型花車、六十餘組表演團隊，紙風車劇團工作人員更裝扮成各形各色的「雞隻」穿梭其中，熱情和民眾互動，現場熱鬧滾滾。

柯市長求夫人陳佩琪一同出席，柯致詞表示，台北舊城區也是最新潮、年輕人的西門町，在元宵節這傳統的節日，注入新舊融合元素，盼能成為台北市民共同回憶；活動也讓很多人重溫舊城區那個年代的回憶，還有民眾說「若不是這次燈節，很久沒來西門町了」。

西門町腹地小 民眾怨看不到

不過，由於交通管制緣故，不少民眾被圍擋在人行道上，遊行開始後根本看不到走在馬路上的花車隊伍，主辦單位只能呼籲民眾改看直播，令民眾抱怨連連。楊先生則說，大家都想看花燈遊行，導致人潮比想像中的多，可惜西門町封街腹地不大，人海中難欣賞花車，加上花車行經成都路時車行速度 太快，無法一睹花車細節，仍盼北市府明年盛大舉辦。

此外，嘉年華遊行最後一輛花車晚間七時通過中華路，武昌街賞燈民眾紛紛轉往燈海隧道，但中華路仍設路障、圍欄，民眾無法直接穿越，只好在擁擠人潮中繞行十七分鐘到其他燈區，同樣惹民怨。

表演團體報到地點 沒安排休息區

白天現場也有狀況，主辦燈節的觀傳局規定，表演團體最晚下午四時至附近國小報到，未料，竟沒安排休息區，正值寒流來襲，不少表演團體在十三度的寒風中瑟縮發抖超過兩小時，士商樂儀隊吳姓教練痛批學生著涼感冒實在難向家長交代，主辦單位稍後緊急協調開放教室。

北市府往年會公布台北燈節參觀人次，但觀傳局長簡余晏日前對媒體說「大家都學過 精準新聞學，知道統計人次是沒意義的」，不願透露。而根據台北捷運公司統計，下午四點至晚間七點捷運西門站有四．四萬人次乘客、北門站同時間則為六千人次。

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  • 「超人雞」花車相當受小朋友喜歡。 （記者簡榮豐攝）

    「超人雞」花車相當受小朋友喜歡。 （記者簡榮豐攝）

  • 今年遊行劃分為4大主題，約有60多組表演團隊參與表演，現場熱鬧滾滾。 （記者簡榮豐攝）

    今年遊行劃分為4大主題，約有60多組表演團隊參與表演，現場熱鬧滾滾。 （記者簡榮豐攝）

  • 今年遊行劃分為4大主題，約有60多組表演團隊參與表演。 （記者簡榮豐攝）

    今年遊行劃分為4大主題，約有60多組表演團隊參與表演。 （記者簡榮豐攝）

  • 台北燈節重頭戲「西城嘉年華大遊行」昨日晚間熱鬧登場，金光閃閃的大紅色「日珥雞」花車相當引人注目。 （記者簡榮豐攝）

    台北燈節重頭戲「西城嘉年華大遊行」昨日晚間熱鬧登場，金光閃閃的大紅色「日珥雞」花車相當引人注目。 （記者簡榮豐攝）

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