〈台北都會〉13家大公司未設托育 無法可罰

2017-02-12

〔記者何玉華／新北報導〕立法院去年五月修法，將僱用二五○人以上的公司須提供托兒設施或措施，下調至一○○人以上，但新北市仍有十三家超過二五○人的公司未依法提供。勞工局表示，法令沒有罰則，將透過加強勞動檢查的方式督促業者改善。

新北市二五○人以上公司，一○三年有四十一％（一一三家）提供托兒設施（幼兒園）或措施（津貼），一○五年底已超過九成（二八○家）提供托兒津貼，僅一家增設幼兒園，有十三家迄今未提供；勞工局就業安全科科長陳兆年表示，設置收托卅人的幼兒園成本約五百萬元，業者寧可選擇補貼，最高補貼有平均每年每人三萬元，也有年僅補貼一千元的，差距相當大。

市議員何淑峯指出，十三家業者不乏知名連鎖餐飲業，勞工局應加強作為，並力促修法後新納入的業者符合法令；陳兆年表示，法令沒有罰則，但業者未依法提供托兒作為，其他勞動條件不合法的機會也高，將加強勞動檢查以督促業者符合規範。