〈台北都會〉做滿換人 逾半新北農會理事長改選激烈

2017-02-12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市廿四個基層農會將於十九日舉行會員代表、農事小組長選舉投票，選出會員代表八百卅人、小組長兩百七十一人，十日公告，共有九百卅五人參選會員代表、五百四十三人參選小組長；由於目前有逾半農會的理事長任期屆滿，會員代表選舉結果將牽動理事推選，影響理事長、總幹事選舉，格外受到關切。

三強相爭 三峽掀激戰

新北市這次僅泰山、三芝、坪林、深坑、新店、瑞芳等區農會理事長僅任一屆，尚可連任，其他都屆滿兩任，若非已順利協調人選，必然有一番競爭；其中，三峽農會會員代表應選四十五人，有五十八人參選，蘇、林兩派原本相持不下，協調後又出現第三勢力競爭，局勢渾沌，檢調也密切注意中。

板橋無人登記總幹事

去年發生經營理念之爭的板橋區農會，總幹事提前退休，理事長將卸任，卻成為唯一無人登記總幹事候聘的農會，目前仍在公告中；應選卅九名會員代表，有四十人登記，有意角逐者多觀望中。

林口農會去年傳出理事長與總幹事不和，應選出卅二名會員代表，有四十三人登記參選，加上三人登記總幹事候聘，競爭激烈；新莊區農會雖僅一人登記總幹事候聘，但有兩組人馬競爭理事長，應選會員代表卅一人，四十人登記參選，競爭不在話下。

各區會員代表將於三月初選出九名理事、三名監事，隨即互推理事長跟常務監事，再由理事會遴聘總幹事；有意角逐理事長、常務監事、總幹事者，需掌握一定比例的會員代表席次。