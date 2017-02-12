| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉做滿換人 逾半新北農會理事長改選激烈

2017-02-12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市廿四個基層農會將於十九日舉行會員代表、農事小組長選舉投票，選出會員代表八百卅人、小組長兩百七十一人，十日公告，共有九百卅五人參選會員代表、五百四十三人參選小組長；由於目前有逾半農會的理事長任期屆滿，會員代表選舉結果將牽動理事推選，影響理事長、總幹事選舉，格外受到關切。

三強相爭 三峽掀激戰

新北市這次僅泰山、三芝、坪林、深坑、新店、瑞芳等區農會理事長僅任一屆，尚可連任，其他都屆滿兩任，若非已順利協調人選，必然有一番競爭；其中，三峽農會會員代表應選四十五人，有五十八人參選，蘇、林兩派原本相持不下，協調後又出現第三勢力競爭，局勢渾沌，檢調也密切注意中。

板橋無人登記總幹事

去年發生經營理念之爭的板橋區農會，總幹事提前退休，理事長將卸任，卻成為唯一無人登記總幹事候聘的農會，目前仍在公告中；應選卅九名會員代表，有四十人登記，有意角逐者多觀望中。

林口農會去年傳出理事長與總幹事不和，應選出卅二名會員代表，有四十三人登記參選，加上三人登記總幹事候聘，競爭激烈；新莊區農會雖僅一人登記總幹事候聘，但有兩組人馬競爭理事長，應選會員代表卅一人，四十人登記參選，競爭不在話下。

各區會員代表將於三月初選出九名理事、三名監事，隨即互推理事長跟常務監事，再由理事會遴聘總幹事；有意角逐理事長、常務監事、總幹事者，需掌握一定比例的會員代表席次。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
做滿換人 逾半新北農會理事長改選激烈

新北市廿四個基層農會將於十九日舉行會員代表、農事小組長選舉投票，選出會員代表八百卅人、小組長兩百七十一人，十日公告，共有九百卅五人參選會員代表、五百四十三人參選小組長；由於目前有逾半農會的理事長任期屆…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：〈台北都會〉做滿換人 逾半新北農會理事長改選激烈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.