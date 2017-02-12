〈台北都會〉碧潭淤泥嚴重 天鵝船快要「踩」不動
水位又向下探80公分
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市知名遊憩景點─碧潭，近年連續遭逢颱風、豪雨，造成碧潭內泥沙淤積，加上下游的碧潭壩毀損尚未修復，連帶影響碧潭水位降低約八十公分，天鵝船業者盼市府能及早展開清淤，並修復碧潭壩，留住碧潭遊船點點的經典美景。水利局副局長諶錫輝表示，已向中央爭取經費補助重建碧潭壩，並評估疏浚需求。
在碧潭三代經營天鵝船的業者施東鐘說，碧潭划船自民國四十八年開始，從手搖船慢慢變成腳踏天鵝船，在碧潭吊橋底下划船，已成為許多民眾共同的記憶。
象神、蘇迪勒重創碧潭
施東鐘說，經營天鵝船是「靠天吃飯」的行業，下雨天、風大日就沒顧客，有時豪雨後上游水流流速過快，業者也會自行暫停營業，待洪峰消失再放船下水；最怕遇到颱風，像是民國八十九年的象神颱風，沖毀多艘天鵝船，還有前年的蘇迪勒颱風，雖然業者提前把船搬上岸，但洪水沖壞浮動碼頭，上游烏來大量土石崩落，也造成碧潭水色污黃，生意大受影響。
施東鐘說，蘇迪勒颱風過後至今，沖刷至碧潭河床的泥沙尚未完全清除，加上為抬升碧潭水位的碧潭壩去年因部分毀損，碧潭水位降低，天鵝船易被河床石頭刮傷、甚至有擱淺的危險，期待水利單位能趕快整治，還給碧潭山光水色的好環境。
諶錫輝說，市府評估重新整修碧潭壩和整治下游河岸需要四．八億元，預計完工後能提升碧潭水位至少八十公分，市府正向中央爭取經費補助，並評估連帶重建碧潭橋的可能性；不過，另需至少兩億元經費。
水利局河川工程科科長黃茂松表示，去年耶誕節時為配合觀旅局搭建碧潭水舞台，已進行兩岸的清淤和環境整理，河道中間將配合十河局專案，由上游陸續往下游進行疏浚。
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