〈北部〉合歡山路面結冰 限加掛雪鏈車通行
2017-02-12
〔記者王錦義／花蓮報導〕氣象局發布低溫特報，中橫公路從海拔不到二千公尺的慈恩以上路段，直到三千公尺的省道台14甲線合歡山公路武嶺路段，昨凌晨都降雪成為銀白世界，交通部公路總局第四區養護工程處洛韶工務段、花蓮縣新城警分局進行山區道路交通管制，限定加掛雪鏈車輛通行，昨晚間至今晨七時則是預警性封路，並視天候及道路狀況後，再決定解除現場管制通行。
「下雪了！」中橫、合歡山雪景讓上山的遊客驚呼「好漂亮、不虛此行」！原來花蓮縣秀林鄉的台8線中橫公路慈恩路段海拔一九九五公尺，從昨天清晨開始下雪，但日出後就停止，至昨晚慈恩段沒有積雪但路面融雪濕滑；而海拔更高的台14甲線37K小風口以上至南投昆陽的這段合歡山公路，至白天仍積雪未融，吸引大批遊客，由於路面積雪車輛都得加掛雪鍊。
公路局洛韶工務段長張宇博說，呼籲用路人冬季行駛中高海拔山區道路，務必注意路面積雪或結冰路況、以及道路管理單位公布的相關管制措施。雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要儘量避免進入，如需進入請注意路況，並多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）事先作好行程規劃與應變措施，並隨時注意收聽警廣訊息。
新城警分局指出， 警方在大禹嶺台14甲省道入口處設置交通管制站，檢查上山車輛是否加掛雪鏈，由於有部份車輛在尚未降雪前就進入山區，將一一檢查勸導加掛。
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