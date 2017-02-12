〈北部〉玉里定情橋 愛侶擁吻「鎖愛」
〔記者花孟璟／花蓮報導〕西洋情人節快到了，花蓮玉里鎮公所把跨越歐亞、菲律賓海板塊的玉富自行車道橋打造成「定情大橋」，昨舉辦「邂逅六百萬年之吻」活動，情人們不但在大橋上熱吻，還比照法國巴黎賽納河上的愛情鎖橋，把紅心大鎖鎖在橋上，讓愛侶們大喊「超甜蜜」！
「鎖上愛情鎖讓我們更靠近」！來自北部的林先生、洪小姐剛認識不久，相約到花蓮玉里鎮玉富自行車道上的板塊交界處，領取玉里鎮公所免費贈送的「愛心鎖」，把感情鎖在大橋上！林先生說，因為很想來看看傳說中的板塊交界處地景，特別前來，上鎖的感覺「特別甜蜜」，洪小姐也害羞地說：「希望以後永遠在一起」！
卓溪鄉的布農族戀人陳先生、高小姐更站在板塊交界處熱吻，也參加鎖愛活動。陳先生說，「鎖上的剎那感覺像娶了一個老婆」，感覺很開心。
從事旅遊業的玉里鎮民代表邱玉林，去年在臉書上有感而發，建議鎮公所把二大板塊交界的玉里大橋打造成情人朝聖地，甚至舉辦情人擁吻比賽，於是玉里鎮公所策劃此次活動，但因本地民風純樸，舉辦「擁吻比賽」的提議轉為「愛情鎖」，也相當有意思。
玉里鎮長龔文俊說，六百萬年前菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊在此碰撞，造成花東縱谷特殊的地景。他說，板塊交界處蓋大橋，全球只有二處，一處在冰島，另一處就在花蓮玉里，目前玉里鎮有玉里大橋、玉富自行車道及台鐵鐵路橋都跨越板塊交界，橋下則是秀姑巒溪河床。
他說，玉富自行車道原本是鐵路橋，因為鐵路截彎取直改線，因此鐵路橋往南遷，原有的鐵橋由玉里鎮公所規劃為玉富自行車道，橋上還有二大板塊交界示意圖，希望把「玉里定情橋」變成情人節必遊景點，更歡迎全國的情人來玉里「鎖愛」，不用跑到冰島、更不用去法國巴黎賽納河的愛情鎖橋，就能見證海枯石爛的永恆愛情。
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標題：〈北部〉玉里定情橋 愛侶擁吻「鎖愛」
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