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〈北部〉武陵賞櫻 三星首發車出發

2017-02-12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉到武陵賞櫻首發車昨天出發，鄉長黃錫墉發給每名遊客一份蔥油餅；武陵賞櫻活動期間，在三星鄉上車遊客均獲贈抽獎券，鄉公所預計三月十日抽獎，有民宿住宿券、安農溪泛舟、騎乘式洛克馬、文創商品等獎品。

民國一○三年起，三星鄉推出「武陵賞櫻．三星出發」，鄉公所提供代為訂票服務，並在三星鄉立綜合運動場設置轉乘搭車處，周邊空地開放停車，盼協助紓解搭車人潮，國光客運今年武陵賞櫻專車來回票維持原價，全票五百二十元、優待票兩百八十元。

「出發囉！」武陵農場櫻花季昨天開幕，園區櫻花已開得美不勝收，活動持續到二十八日；黃錫墉一大早就到鄉立綜合運動場，迎接武陵賞櫻三星首發乘客，贈送三星蔥油餅；在三星鄉上車遊客，另有抽獎券，鄉公所抽完獎後，在官網公布得獎名單。

黃錫墉說，武陵賞櫻專車上午七點半到三星鄉載客，下午五點返抵，屬於日歸小旅行，遊客不妨抽空走訪長埤湖、安農溪、清水地熱等景點，鄉內民宿業者、商家推出優惠方案，憑三星至武陵農場車票享有民宿七折，餐廳、小吃部與商店特定商品九折，詳請可上公所網站查詢。

停靠三星鄉綜合運動場載客的賞櫻專車共計六十三班，轉乘遊客兩千五百二十人次，三星鄉公所受理七百餘人代訂車票，國光客運預售的三星轉乘座位幾乎被訂光。

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  • 武陵農場櫻花開得美不勝收。（圖由石姓讀者提供）

    武陵農場櫻花開得美不勝收。（圖由石姓讀者提供）

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