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〈北部〉三星花海園區 今最後一天

2017-02-12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星花海嘉年華主題園區，今天是開放最終日，明天封園撤場，五公頃大的油菜花，將被翻耕當成有機肥。

中油三星加油站對面的花海園區，上個月十三日起免費開放，展示Ｑ版報喜金雞，公雞高三．五公尺，母雞二．七公尺，另有銀柳隧道、大氣球、花燈，一望無際油菜花相當壯觀，成為遊客拍照打卡的熱點。

三星鄉公所配合生肖主題，推出小朋友雞年彩繪比賽，有兩千四百件作品報名，昨天於花海園區展示，參賽作品來自全國各地，最遠是屏東縣恆春國小學生寄來的畫作。

遊客說，花海園區展示小朋友畫作，搭配花海、大公雞，營造成充滿想像的童話世界，明天即將撤場，感到不捨；三星鄉公所請大家把握機會入園參觀。

報喜金雞將移至公所保存

三星花海嘉年華主題園區開放後，遊客絡繹不絕，鄉公所估計，假日一天入園人數六千到七千人次，非假日也有千人起跳，為地方帶來可觀商機，園區撤場後，報喜金雞將被移往鄉公所保存，至於五公頃大的油菜花田，由農民翻耕滋養地力，當成綠肥使用。

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  • 三星花海園區5公頃的油菜花田，將被翻耕當成有機肥。（記者江志雄攝）

    三星花海園區5公頃的油菜花田，將被翻耕當成有機肥。（記者江志雄攝）

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