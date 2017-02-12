〈北部〉五結走尪 20神轎過金火掀高潮

2017-02-12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕全國獨一無二的元宵民俗宜蘭縣五結走尪（扛轎過火），信眾鑽進大神轎轎底求平安、扛神轎過金火，會場湧入大批人潮，炒熱小過年氣氛。

五結走尪源自於利澤永安宮，已流傳百年，早期用來驅邪鎮煞除瘟疫，後來演變成元宵民俗，更被列為宜蘭縣無形文化資產，主辦單位今年取消扛轎競速現代走尪比賽，保留扛轎過火的傳統走尪，避免民俗失焦走味，凸顯走尪文化特色，本屆系列活動為期三天，昨天元宵節進入重頭戲，利澤老街鑼鼓喧天熱鬧滾滾。

小朋友扛小神轎 鬥鬧熱

昨天下午一點，民俗創意踩街登場，在地扎根的無獨有偶劇團展示巨型戲偶，五結鄉立幼兒園小朋友扛著小型神轎進場，利澤永安宮主委黃適超等人所扛的大神轎在隊伍最後方壓軸，男女老幼排成長長隊伍，跪在地上鑽神轎。

來自當地八大庄頭的二十頂神轎，由信徒扛起跨越熊熊金火，祈求來年平安、風調雨順，過程驚險。接著，工作人員點燃利澤永安宮廟前金紙堆，晚上有提燈夜遊、猜燈謎晚會，利澤老街成了不夜城。

五結鄉林姓鄉民說，早期傳統農村的春節假期，從除夕延續到元宵節，進入工商社會後，年味逐漸淡薄，元宵節若是非假日仍要上班，走尪活動喚起老一輩陳年記憶，元宵過後象徵年假結束，各行各業要認真工作，面對新一年的挑戰。

走尪活動今天上午九點起有社區才藝、學生樂團、熱舞表演、臉部彩繪，下午一點舉辦尪背某（老公背老婆）趣味競賽、鑽神轎，預計傍晚五點閉幕。