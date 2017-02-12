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〈北部〉司馬庫斯櫻花季開跑 花開6成

2017-02-12

〔記者黃美珠／尖石報導〕每年二月中到四月初的新竹縣尖石鄉玉峰村司馬庫斯櫻花季即日起開跑！部落內的粉色昭和櫻目前已開約六成，就在進入部落的牌樓處隨風搖曳迎賓，部落議會秘書拉互依倚岕說，再兩週白色台灣原生種的霧社櫻也將綻放，歡迎遊客前往一遊。

拉互依倚岕說，整個司馬庫斯部落有近一千棵各品系櫻花，其中約四百棵種在通往巨木森林的步道約二．一公里處，泰雅族語稱為「拉卡」的區域內。

他們陸續栽下昭和櫻、緋寒櫻、吉野櫻、八重櫻、霧社櫻等，從三年生到六年生不等，未來這塊約三公頃的保留地將是一片走路才能到達的「櫻花源」，希望讓來客在拜訪巨木森林前，櫻花季時也能賞櫻。

要到司庫部落，自小客車等四輪以上的一般車輛，有單向行車限制的時段。每天下午十二點四十分到兩點五十九分，禁止「上」司馬庫斯部落，下午兩點到四點廿分，禁止「下」山離開司庫前往泰崗岔路口。其餘時段都可雙向通行進出司庫。

中型巴士則每天下午三點到三點廿分開放上山，下午一點四十分到兩點，可以載客下山離開司庫，其他時間禁止中巴進出。

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  • 司馬庫斯部落牌樓後的粉色昭和櫻已經綻放六成迎賓。（記者黃美珠攝）

    司馬庫斯部落牌樓後的粉色昭和櫻已經綻放六成迎賓。（記者黃美珠攝）

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