〈北部〉台13線石虎遭路殺 苗栗今年第2起

2017-02-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉台十三線又發生石虎遭「路殺」事件！苗栗縣政府農業處生態保育科證實，台十三線銅鑼鄉路段於十日凌晨再傳「石虎悲歌」，已經是苗栗縣今年第二起石虎遭路殺事件。

縣府農業處生態保育科接獲通報後，趕赴地點不見石虎屍體，經熱心婦人告知，表示看到鄉公所清潔隊將屍體帶走，農業處人員再趕往清潔隊將石虎屍體帶走，目前先將屍體冰存在農業處內。

農業處推估，這隻石虎可能是在擴大生存地盤時，或是覓食、活動時慘遭車輪壓過，命喪輪下。石虎相關保育人士指出，台十三線銅鑼鄉路段附近有矮山，可能是石虎棲地。

今年第一起石虎路殺事件，則發生於苗栗縣一四○縣道火炎山附近，行經通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉的苗一二八縣道也是石虎被路殺熱區。農業處目前在苗一二八縣道路段設置標語，提醒民眾小心駕駛，注意石虎可能出沒。

石虎為瀕臨絕種野生動物， 又名「山貓」、「金錢貓」、「華南豹貓」，主要分布在海拔五百至一千五百公尺的闊葉林，屬淺山動物。