〈北部〉竹市就博會釋4800職缺 主管薪68K

2017-02-12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕雞年開春北台首場就業博覽會「二○一七勇往職前創薪未來」活動，昨天在新竹市立建功高中登場，總計六十家廠商釋出四千八百多個職缺，求職人數超過三千五百人次，新竹市長林智堅期許求職者把握良機，找到理想工作。

勞動部政務次長廖蕙芳表示，勞動部今年於北台灣首場大型就業博覽會，中高階職缺佔了四分之一以上，不僅起薪超過三十Ｋ，還有上看六十八Ｋ的高薪主管職。

昨天就業博覽會，求職民眾現場可透過手機、互動式觸控螢幕無線上線至電子書專頁，快速尋找各類科技職缺。科園知名大廠如台積電、聯電、億光電等都在現場設攤，其中億光電子祭出的六十八Ｋ海外高薪主管職缺最吸睛！

台灣高鐵昨也在就博會大舉徵才，不僅要招募一六五個技術職缺，並喊出卅六Ｋ的高薪；因iPhone8即將發表等利多，蘋果供應鏈相關廠商如緯創、友達、中美矽晶、欣興電子等十一家設攤廠商，也因前景看好，又有海外派駐職缺，成為年輕求職者最搶手的職缺。

市府安排現場復康巴士接送及即時手語翻譯服務，讓身障朋友也能尋找合適的工作，並有新修訂的勞基法「一例一休」法令諮詢，巿府服務台還設立原住民就業服務諮詢專區，並備薑母茶供驅寒。