〈北部〉新埔迎天穿 巨型花燈踩街

2017-02-12

〔記者黃美珠／新埔報導〕迎接下週四（農曆正月二十）客家天穿日，新竹縣新埔鎮一年一度的天穿花燈踩街秀昨晚登場，今年主題是「十二生肖」，在在地企業的贊助下，十二個需六到十人推拉的大型移動燈車，率領數十支踩街隊伍和其他創意花燈一起遊街，為今晚新埔的元宵晚會造勢。

「二○一七新埔花燈慶元宵暨迎天穿～鬥燈藝術踩街嘉年華」的十二生肖「行動巨燈」，每個重三、四百公斤，平均需六到十人推拉。源自福建連城遊大龍的八十八公尺長「遊大龍」，共廿二節，出動近百人撐持遊街，一路綿延看不到盡頭，非常壯觀，吸引遊客搶拍，與數十支踩街隊伍一起點亮新埔元宵夜。

配合踩街秀，縣府昨天白天也規劃了「慶元宵客庄漫遊～關西散步．新埔賞花燈」、漫步新埔「三街六巷九宗祠」，或是一遊台開智能園區等。

「十二生肖」巨燈等踩街秀的主角，即日起到十六日將在新埔田新、廣和路交叉口會場展出。