〈北部〉寶山「打中午」 挑擔奉飯食福

2017-02-12

〔記者黃美珠／寶山報導〕 新竹縣寶山鄉新城村傳承近兩百年、入選客庄十二大節慶的「打中午」，昨天輪值回到慶典發源地、由「十䰗」居民負責挑擔供來客食福。雖然當地只剩下七十幾戶民家，且因辦理的地點移師到人口較密集的新豐宮附近舉辦，多少分散了信眾的慶祝活動，但不影響來客參與度，依舊熱鬧滾滾。

接近中午，寶山鄉親、當地的外籍配偶及客庄社團等組成的挑擔隊伍陸續進場，擺出特色美食，供遶境、隨香人員、信眾和遊客「食福」。縣長邱鏡淳、立委林為洲、副議長陳見賢昨天都到場參加挑擔造勢。

寶山鄉長邱坤桶說，「打中午」活動源自清道光年間，信眾祈求神明驅逐瘟疫，後世每到元宵節就會舉辦神明遶境祈福活動。居民則在遶境時，自發挑擔奉飯「打中午」，擺出特色美食給大家「食福」，象徵「食空空，好年冬」。