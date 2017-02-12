〈北部〉新竹都城隍廟 花燈藝術展開燈

2017-02-12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹都城隍廟推展傳統民俗藝術，昨天起至三月十四日舉行「金雞報喜慶元宵」花燈藝術展，市長林智堅與議長謝文進等人主持開燈儀式，歡迎民眾來新竹市賞花燈、射燈謎。

都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，新竹都城隍廟創建逾二六八年，每年固定辦理許多廟會文化活動，其中元宵迎花燈，是北台灣盛大的民俗活動之一。

耆老表示，新竹都城隍廟的元宵花燈有八十多年歷史，起源於民國廿一年新竹都城隍廟管理人鄭肇基提議，於每年農曆正月十五日到二月初二前舉行迎花燈活動，來熱鬧市街，增益新年氣氛。

新竹都城隍廟二日到十日辦理花燈展覽比賽收件，今年共有二六一件作品參賽，此項比賽最特別之處，就是參賽者必須連續三年奪冠（特優），才能獲得都城隍廟之寶，也就是金門保障複刻版匾額一只。