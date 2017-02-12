〈北部〉竹南炸邯鄲、後龍攻炮城 愈炸愈旺

2017-02-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕歡慶元宵，竹南炸邯鄲、後龍攻炮城熱鬧非凡，竹南炸邯鄲往年連炸三天，今年雖縮水成一天，主辦單位依舊準備了二萬五千門排炮，熱鬧不減；後龍攻炮城今晚還有一場，歡迎大家挑戰。

有百年傳統的竹南元宵民俗「炸邯鄲」，昨晚七點在中美社區活動中心前登場，打著赤膊的勇士身著紅短褲、手持天罡掃，不畏低溫抬著玄壇元帥上陣，定點接受炮炸洗禮，現場煙霧瀰漫，伴隨震耳欲聾的炮聲，吸引不少遊客感受震撼場面。

中美社區發展協會理事長陳萬典說，今年雖然經費不足活動只辦一天，但是「越炸越熱，越炸越旺」，也首度辦理「炮炸邯鄲爺民俗文化季記憶迴廊展」，還有鑽轎腳求發財金，讓活動更豐富。

後龍鎮慈雲宮攻炮城也在昨晚七點登場，許多人相約來擲炮試手氣，隨著廟方人員指示，參與民眾點燃手上鞭炮，拋向懸掛高空的小城堡，現場頓時炮聲四起，有的人幸運點燃小城堡內火藥，抱走腳踏車、電視機等大獎。

廟方指出，民眾只要自備鞭炮，並到廟內登錄領取號碼牌即可參加攻炮城，若同時有兩人以上攻下炮城，將以擲筊決定，今晚七點還有一場，歡迎遊客同樂，最大獎為價值六千多元的媽祖金幣。