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〈北部〉火旁龍鬧元宵 2萬串炮炸9神龍

2017-02-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕列為全國客庄十二大節慶的苗栗（火旁）龍系列活動，昨晚進入最高潮，九支龍隊接受上萬串鞭炮洗禮，現場鑼鼓及鞭炮聲震耳欲聾，煙硝漫天，龍隊在煙霧中擺動、舞躍，宛如神龍騰雲駕霧、遨遊九重雲霄，大批民眾不畏寒風刺骨到場感受苗栗（火旁）龍文化的震撼。

13日晚間舉辦化龍返天

苗栗（火旁）龍活動今年邁入第十九年，近年在苗栗市公所行銷下，更成為台灣元宵節中「東寒單、北天燈、中（火旁）龍、南蜂炮」四大最high節慶活動，每年都吸引大批民眾前來共襄盛舉。

昨天元宵雖逢寒流來襲，但傍晚開始，民眾陸續湧入活動會場，不少親子下場體驗親子舞龍、霹靂（火旁）龍，更有愛好攝影人士早早到場卡位，要記錄精彩的震撼畫面。

晚間七點半，（火旁）龍之夜由台灣火舞冠軍Scream火舞團表演火舞翔龍炫光秀揭開序幕，結合火與武術呈現火龍狂野之情，氣氛升溫。

近八點，九尾神龍隊伍分三組輪番上陣，接受兩萬串火炮洗禮，任由來自四面八方的鞭炮狂炸；龍隊在響徹雲霄的炮聲中穿梭，現場煙硝漫天，整條龍在煙霧中忽隱忽現，猶如騰雲駕霧，氣氛達到最高潮。

市長邱炳坤說，很多當年舞龍的年輕人，現在帶著孩子來（火旁）龍，可能也有很多在場龍主，當年是拿龍身的男孩，卻已能帶領龍隊，為傳承客家文化努力，公所感謝所有為（火旁）龍文化付出與努力的朋友，也期許這項文化永遠延續。

（火旁）龍之夜後，將在十三日晚間九點起，於苗栗市五文昌廟舉辦化龍返天儀式，為今年（火旁）龍活動畫下句點，屆時將有六尾神龍參與化龍，神秘且莊嚴的化龍儀式，歡迎民眾一探。

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  • 苗栗市「（火旁）龍之夜」掀高潮。（記者蔡政珉攝）

    苗栗市「（火旁）龍之夜」掀高潮。（記者蔡政珉攝）

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