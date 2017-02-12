〈北部〉來幫女媧補天 實境解謎可贏獎品

2017-02-12

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕市府客家事務局推出「桃趣尞天穿：實境解謎補天任務」遊戲，昨天起跑，號召民眾當「補天勇士」，尋找五色石協助女媧補天，成功完成任務有機會獲得勇士勳章，甚至贏得電玩主機。

政府已訂農曆正月廿日是「天穿日」，今年是國曆二月十六日，在客家傳說中，水神與火神相爭，將天撞出大洞，大地因此陷入水深火熱，女媧為了免去人間災苦，勤煉五色石補天，發展出「天穿日」傳統，客家事務局盼讓更多人認識天穿日的客家神話與精神，研發實境解謎遊戲，市長鄭文燦昨天也加入解謎行列。

鄭文燦說，客家傳統上，民眾在「天穿日」前不工作，展現讓大地休養生息的智慧，政府已將「天穿日」訂為「全國客家日」，盼讓不同族群都能了解客家文化。

「桃趣尞天穿：實境解謎補天任務」活動從即日起到三月十二日止，民眾購買「遊戲任務包」，就能透過走訪客家文化館周邊景點、特色來解開謎團完成任務，詳情可洽http://www.hakka-game.com.tw/。