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〈北部〉桃園主題微旅行 14日起網路報名

2017-02-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府觀光旅遊局推出「漫遊桃園主題微旅行」活動，規劃三個主題遊程，從三月四日到四月廿九日共有八個梯次，每梯次四十人，每人每個遊程各二五○元，從十四日起受理網路報名，各個主題行程只要全程參加，可獲得「輕便防水束口後背袋」。

第一個主題行程是「跟著桃繪趣旅行」，有三月十一日、廿五日，四月十五日、廿九日共四個梯次，全程搭遊覽車，活動內容為三到十二歲的小朋友設計，適合親子共遊。

第二個主題行程是「淘桃文化樂活行」，有三月四日、四月八日兩個梯次，全程自行車加上遊覽車，適合一般民眾參加。

第三個行程是「漫遊桃園鐵馬行」，有三月十八日、四月廿二日兩個梯次，全程騎自行車，騎著鐵馬遊覽桃園風光。

另外，觀旅局十八日在桃園區公所舉行志工導覽培訓講座，邀請民眾上網報名，費用全免，詳情可至「漫遊桃園微旅行—淘桃散步去」臉書粉絲團查詢。

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