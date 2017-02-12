〈北部〉200人鐵馬遊 復興賞櫻揭序幕
2017-02-12
〔記者周敏鴻／復興報導〕兩百多位民眾昨天冒著刺骨寒風，熱情參加「鐵馬賞櫻．春遊復興」活動，沿著羅馬公路騎車賞景；復興區長曾志湘表示，復興區種植許多櫻花，隨著氣候轉暖將陸續開花，包括角板山、東眼山都是極佳的賞櫻地點。
羅馬公路沿線種植上千株的山櫻花，雖然尚未盛開，但青山綠水的景色同樣迷人，復興區公所昨天邀集兩百多位民眾騎車賞景，雖然寒風冷冽，但民眾仍熱情不減，盛讚復興區有好山、好花、好湖水，平時就是騎車賞景的好去處，等到櫻花盛開時，景致一定更迷人。
復興區是桃園市櫻花最多的地區，櫻花品種多，有山櫻花、八重櫻、千島櫻、昭和櫻、吉野櫻等，加上海拔氣候溫差大，櫻花盛開的季節超過一個月。
曾志湘說，羅馬公路的山櫻花近日率先綻放，接著由中巴陵櫻木花道的昭和櫻與吉野櫻接力盛開，二月底、三月初還有上巴陵的霧社櫻、千島櫻，羅馬公路與角板山櫻花園、東眼山櫻花大道等，都是賞櫻的好景點。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹市就博會釋4800職缺 主管薪68K
雞年開春北台首場就業博覽會「二○一七勇往職前創薪未來」活動，昨天在新竹市立建功高中登場，總計六十家廠商釋出四千八百多個職缺，求職人數超過三千五百人次，新竹市長林智堅期許求職者把握良機，找到理想工作。勞…
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 警車當救護車飆 救回氣喘小女孩
- 健康充電站─老人防跌講座
- 紐西蘭650鯨擱淺 335死亡
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 巨人陽首次實戰 最快可能3月中
- 〈生活大補帖〉感恩沒說出口 最大遺憾
- 謝佳見喊冤大頭症 自律求完美
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊再戰2場 16日返台
- 台北燈會遊行 西區化身不夜城
- 空拍機闖機場 一律擊落
- 台灣燈會雲林點燈 190萬人次湧入塞癱
- 「腸躁症病友」 宜自我飲食記錄與調養
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese warships set out for Western Pacific drills
- 賴佩霞裝醜喊過癮 黃尚禾打手槍被打槍
- 小病直奔大醫院 部分負擔最快6月漲
- 翁虹當婆婆了 一哭二鬧三上吊快崩潰
- 出席宗親餐會 洪秀柱稱多人選是好事
- 國民黨主席選舉連署明起跑 長達62天
- 斷層帶不同 跟去年地震沒關係
- 台灣黃金儲備 躍升全球13
- 李國毅自責 沒保護連俞涵
- 反制空拍機、輕航機侵擾 軍方硬起來
- 郭靜最哈朴寶劍 見面會看到泛淚
- 「猿」氣滿滿16安 大王雙轟宰羅德
- 《自由廣場》雲林子弟的自卑與自豪
- 半夜水聲擾眠 男翻進鄰居家自焚
- 【愛讀書】《悲傷是這樣誕生的》
- 巴格達暴力抗議釀7死 多枚火箭擊中綠區
- 周湯豪深夜發文 怒嗆瘋狂粉絲
- 中信熱身賽 楊志龍情境演練過關
- 猿拚2戰全勝 劉昱言今闖「關」
- 急轉彎！ 川普擬鬆綁移民禁令
- 【閱讀小說】3之1 方清純／守鰥
- 高雄提燈遊街 萬人擠爆愛河畔
- 聲優王子好會撩 玫瑰飛吻電台粉
- 關窗洗澡一氧化碳中毒 北市9名外籍人士送醫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉200人鐵馬遊 復興賞櫻揭序幕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分