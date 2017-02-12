〈北部〉200人鐵馬遊 復興賞櫻揭序幕

2017-02-12

〔記者周敏鴻／復興報導〕兩百多位民眾昨天冒著刺骨寒風，熱情參加「鐵馬賞櫻．春遊復興」活動，沿著羅馬公路騎車賞景；復興區長曾志湘表示，復興區種植許多櫻花，隨著氣候轉暖將陸續開花，包括角板山、東眼山都是極佳的賞櫻地點。

羅馬公路沿線種植上千株的山櫻花，雖然尚未盛開，但青山綠水的景色同樣迷人，復興區公所昨天邀集兩百多位民眾騎車賞景，雖然寒風冷冽，但民眾仍熱情不減，盛讚復興區有好山、好花、好湖水，平時就是騎車賞景的好去處，等到櫻花盛開時，景致一定更迷人。

復興區是桃園市櫻花最多的地區，櫻花品種多，有山櫻花、八重櫻、千島櫻、昭和櫻、吉野櫻等，加上海拔氣候溫差大，櫻花盛開的季節超過一個月。

曾志湘說，羅馬公路的山櫻花近日率先綻放，接著由中巴陵櫻木花道的昭和櫻與吉野櫻接力盛開，二月底、三月初還有上巴陵的霧社櫻、千島櫻，羅馬公路與角板山櫻花園、東眼山櫻花大道等，都是賞櫻的好景點。