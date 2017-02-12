〈北部〉桃園千人擲筊、接財神 元宵熱鬧一整天
2017-02-12
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕昨天是元宵節又遇上週末假期，桃園燈會吸引許多民眾賞燈、看煙火，並參加龍元宮的千人擲筊比賽、接財神等，讓龍潭大池周邊一整天都熱鬧滾滾、喜氣洋洋。
龍元宮昨天上午舉辦「千人擲筊比賽」，吸引許多信眾前來試手氣，滿頭白髮的長者、母親陪同的幼兒，都虔誠地跪在武財神前默禱後再擲筊，盼能贏回機車、電視等獎品。
桃園燈會今有管樂之夜
入夜後，龍潭大池畔的氣溫降低，冷風吹得讓人發抖，但隨著桃園燈會的主燈「幸福起家」、副燈「祥獅獻瑞」與六大特色燈區，同步用絢爛燈光照亮龍潭大池，賞燈氣氛顯得熱呼呼，大批民眾興高采烈賞燈，超過一百萬顆ＬＥＤ燈營造氣氛的環湖主燈秀，以及光彩奪目的水上高空煙火秀，都讓民眾大飽眼福。
龍元宮前的接財神，也是昨晚活動的高潮之一，市長鄭文燦等人請神轎起駕，信眾們也跟隨著抬起神轎，由大仙尪等陣頭陪同遶境祈福，鞭炮與鑼鼓聲響不絕於耳。
鄭文燦說，龍元宮接財神是龍潭元宵節的百年傳統，神轎遶境並發放錢母，讓信眾「補財庫」，保佑每位信眾的新年新希望都能圓滿達成。
迎古董嘉年華下午踩街
桃園燈會今天是「管樂之夜」，水上舞台晚間六點起有爵色美女管樂團、金喇叭銅管五重奏、美洲安地斯樂團等輪番演出，晚間八點有三分鐘的水上高空煙火秀；另外，「迎古董嘉年華」從下午三點開始，踩街隊伍從龍潭國小出發，繞行中正路、北龍路等，再返回龍潭國小。
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