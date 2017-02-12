〈北部〉桃園升格後人口激增 估10年追上北市

2017-02-12

至去年底逾214萬人 創新高

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市在一○三年十二月廿五日升格直轄市，「粗出生率」從一○四年起已連續兩年躍居六都第一，截至去年底，全市人口數達二一四萬七七六三人，創下新高；由於人口增加快速，市長鄭文燦預估大約十年即可追上台北市，緊追甚至趕上高雄、台中市。

粗出生率 連2年六都第一

「粗出生率」是出生率指標，指每年每一千人當中有多少新生兒，桃園市一○三年的新生兒人數是一萬七三六○人，「粗出生率」是八．四六％，低於台北、新北、台中，只比台南、高雄高；但一○四年升格後，新生兒人數就到達二萬二三八四人，「粗出生率」十．七五％，去年的新生兒更高達二萬三七八六人，「粗出生率」十一．一八％。

桃園在一百年升格「準」直轄市，當年底的人口數只有二○一萬三三○五人，截至一○三年底，人口數是二○五萬八三二八人，也就是說，在正式升格之前的三年，桃園人口增加四萬五○二三人，平均每年增加一萬五○○八人；一○五年底人口數為二一四萬七七六三人，在升格的這兩年時間，暴增八萬九四四○人，平均每年增加四萬四七二○人，每年增加的速度幾乎是升格前的三倍。

鄭文燦表示，台北市目前雖然有二六七萬多人，但人口數停滯不前，甚至還有外移現象，以桃園市每年增加四萬多人的速度，他預估再十年左右，桃園市的人口數就會追上台北市。

市府民政局指出，六都目前的人口數，新北市約四百萬人，高雄市、台中市各約二七八萬人、二七七萬人，桃園市人口成長迅速，十年後確實可能超過台北市，緊追甚至趕上高雄、台中。

鄭文燦說，桃園升格直轄市後，各項福利政策大躍進，生育、育兒津貼都是全國最高，桃園與雙北同是直轄市，但桃園的房價低廉，再加上桃園機場捷運通車、北北桃一小時生活圈成型，各項重大建設已陸續啟動，桃園市在人口成長有磁吸效應。

他表示，桃園市也是全台最大的產業聚落，青埔的「亞洲．矽谷計畫」啟動，捷運綠線今年會發包動工，鐵路地下化、棕線捷運也順利推動，隨著重大建設逐一落實、產業持續進駐，可帶動就業機會，安居樂業的桃園不但人口大幅增加，也是全國最年輕的城市，平均年齡僅卅七．四五歲。