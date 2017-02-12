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〈中部〉《回歸傳統》東勢新丁粄節 丁粄綠轉紅

2017-02-12

〔記者李忠憲／台中報導〕全國客庄十二大節慶之一的東勢新丁粄節昨熱鬧登場，市府日前用「創意」綠丁粄開記者會，遭民眾詬病，昨日的丁粄從綠再轉紅，恢復傳統。市長林佳龍說，新丁粄節及巧聖先師文化祭雙雙獲選客庄十二大節慶，備感殊榮，未來將持續推動「浪漫台三線」，將客家傳統記憶發揚光大。

東勢新丁粄節為期兩天昨熱鬧登場，然而，丁粄到底是紅還是綠的爭議，尚未平息。市府日前舉辦記者會時，現場丁粄竟不是紅色，而是綠色。台中市府客委會主委劉宏基事後雖宣稱是「創意」，不要有太多政治聯想，但仍引來民眾及民代非議。

市議員蘇慶雲開幕致詞時表示，客委會不要亂搞創意，用艾草做的綠丁粄是清明節祭拜祖先用，跟用在喜事的紅丁粄截然不同，顛倒是非。活動當然可以搞創意，但這是百年傳統文化，怎可把祭拜祖先的拿來慶典用。

昨日開幕時，不少民眾到場觀望被遮住的丁粄究竟是什麼顏色，結果一打開是紅色，讓內心忐忑不安的大家都鬆了一口氣。

劉宏基解釋說，記者會當天的綠丁粄僅是宣傳用，正式活動均依原先規劃使用紅色的傳統紅龜粄，照客家節慶習俗製成丁粄與桃粄。

開幕現場包括傳統舞獅及民眾自發性巧扮各種創意造型踩街秀，讓市街熱鬧非凡，台中女中樂儀隊及日本鳥取縣「三德山行者太鼓保存會ENTA」也帶來精彩太鼓表演。

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  • 新丁粄節踩街活動，女舞者不畏寒流，穿比基尼街頭熱舞。（記者李忠憲攝）

    新丁粄節踩街活動，女舞者不畏寒流，穿比基尼街頭熱舞。（記者李忠憲攝）

  • 東勢新丁粄節登場，丁粄再從綠轉紅。（記者李忠憲攝）

    東勢新丁粄節登場，丁粄再從綠轉紅。（記者李忠憲攝）

  • 表演團體沿街演出。 （記者李忠憲攝）

    表演團體沿街演出。 （記者李忠憲攝）

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