〈中部〉首筊就聖杯 大甲媽遶境3.24起駕
2017-02-12
〔記者李忠憲／台中報導〕大甲媽遶境三月廿四日起駕！大甲鎮瀾宮昨由董事長顏清標率員參加丁酉年遶境擲筊儀式，請示媽祖起駕日期，果然在第一筊就聖杯，確定在三月廿四日晚上十一時起駕，進行為期九天八夜的遶境，並於四月二日回鑾。
大甲鎮瀾宮昨晚六點依例，在元宵節當天舉行今年大甲媽祖遶境起駕時間「筊筶」擲筊儀式，董事長顏清標率全體董監事一同擲筊請示，由媽祖定下二○一七年歲次丁酉年的遶境起駕日期及時間。與會者包括副市長林依瑩、立委顏寬恒、主持人于美人等人，經顏清標擲筊，第一筊就獲得聖筊，現場信眾驚呼連連，掌聲不斷。
顏清標表示，大甲媽祖上百年來，每年擲筊前都先恭請正爐媽、湄洲媽及副爐媽，由媽祖親自裁定出巡日期，果然十分靈驗。遶境活動經過筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座等「十大典禮」，歡迎各方信徒參與。
林依瑩說，市長林佳龍因另有行程，派她代表出席。第一次參加遶境擲筊儀式的她，感到十分震撼，希望活動能平安順利。
四月二日回駕大甲鎮瀾宮
大甲鎮瀾宮今年遶境行程為期九天，三月廿四日晚上十一時（農曆二月廿八日子時）起駕，廿五日駐駕彰化市南瑤宮，廿六日西螺鎮福興宮，廿七、廿八日新港奉天宮，廿九日西螺福興宮，卅日北斗鎮奠安宮，卅一日彰化市天后宮，四月一日清水區朝興宮，二日回駕大甲鎮瀾宮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
把關市民健康 監測車機動性高
市府環保局為掌握交通要道的空氣品質變化趨勢，做為擬定移動汙染源管制策略的參考，去年編列二七四○萬元預算，打造全國首部「移動式交通空氣品質監測…
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 政院拚經濟 將提8千億基建特別預算
- 吳敦義、洪秀柱指納民調不可能 郝龍斌諷保守
- 獸父拗檢查處女膜 當繼室面性侵女兒
- 被台啤摸透 歐布萊恩要命失誤
- 被指接班林來瘋 林庭謙：進步的動力
- 輕輕一瞬 遇見貓
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 東山PPAP哥 有「蛋蛋」的夢想
- 美中貿易戰一觸即發 中國評估衝擊
- 專家警告 市場低估美3月升息可能性
- 國民黨主席選舉連署明起跑 長達62天
- 美國跨性別娃娃 首度誕生
- 歐盟執委會主席擔心 英脫歐談判搞分化
- 《自由廣場》「全球十大最佳冬季旅遊」有感
- 北市拜票 郝龍斌被里長捧郝總統
- 朵朵小語 林間小徑
- 變厚及變色 「捲甲症」常被誤為灰指甲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lantern Festival sparks events
- 建立好關係 川普和安倍高球開打
- 《自由廣場》請問兩位國民黨員
- 台東炸寒單爺 外籍生肉身上陣
- 清晨冷吱吱 中南部白天回溫
- 平溪千燈照夜空 主燈台日「童」 繪
- 登堂入室嘿咻人妻 小王被人夫拖出來打
- 警車當救護車飆 救回氣喘小女孩
- 今彩539頭獎5注 各得480萬
- 〈生活大補帖〉感恩沒說出口 最大遺憾
- 台塑化汽柴油 週一起降1角
- FF開拓動漫祭 第一天擠進4萬人
- 楊振隆：元凶蔣介石 官方報告應列入
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 《中英對照讀新聞》Doctors to face penalty for taking selfie with corpse 醫師與屍體自拍而面臨懲戒
- 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
- 美日加強同盟 釣魚台適用安保
- 能仁以盾攻盾 不敗松山垮了
- 健康充電站─老人防跌講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉首筊就聖杯 大甲媽遶境3.24起駕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分