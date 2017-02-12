〈中部〉首筊就聖杯 大甲媽遶境3.24起駕

2017-02-12

〔記者李忠憲／台中報導〕大甲媽遶境三月廿四日起駕！大甲鎮瀾宮昨由董事長顏清標率員參加丁酉年遶境擲筊儀式，請示媽祖起駕日期，果然在第一筊就聖杯，確定在三月廿四日晚上十一時起駕，進行為期九天八夜的遶境，並於四月二日回鑾。

大甲鎮瀾宮昨晚六點依例，在元宵節當天舉行今年大甲媽祖遶境起駕時間「筊筶」擲筊儀式，董事長顏清標率全體董監事一同擲筊請示，由媽祖定下二○一七年歲次丁酉年的遶境起駕日期及時間。與會者包括副市長林依瑩、立委顏寬恒、主持人于美人等人，經顏清標擲筊，第一筊就獲得聖筊，現場信眾驚呼連連，掌聲不斷。

顏清標表示，大甲媽祖上百年來，每年擲筊前都先恭請正爐媽、湄洲媽及副爐媽，由媽祖親自裁定出巡日期，果然十分靈驗。遶境活動經過筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座等「十大典禮」，歡迎各方信徒參與。

林依瑩說，市長林佳龍因另有行程，派她代表出席。第一次參加遶境擲筊儀式的她，感到十分震撼，希望活動能平安順利。

四月二日回駕大甲鎮瀾宮

大甲鎮瀾宮今年遶境行程為期九天，三月廿四日晚上十一時（農曆二月廿八日子時）起駕，廿五日駐駕彰化市南瑤宮，廿六日西螺鎮福興宮，廿七、廿八日新港奉天宮，廿九日西螺福興宮，卅日北斗鎮奠安宮，卅一日彰化市天后宮，四月一日清水區朝興宮，二日回駕大甲鎮瀾宮。