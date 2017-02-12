〈中部〉交通空品監測站 首座落腳大里

2017-02-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通空品監測更上層樓！繼全國首創移動式空品監測車後，市府再於大里區國光路與中興路口啟用首座交通空品監測站，環保局十一日表示，特別增加PM2.5、臭氧、重金屬連續監測，有效掌握交通要道空品，相關數據做為制定下一步政策的擬定參考。

環保局表示，一般空品監測站設於四至五層樓高，主要監測大氣汙染物，交通空氣品質監測站設於地面，掌握汽機車所產生的空氣汙染物。交通空品監測車去年五月啟用上路，顯示交通空汙不但來自汽機車廢氣，還有行車揚塵。

設國光路與中興路口

環保局指出，為使監測資料更加完整，做為移動汙染源管制策略擬定參考，再啟用全市首座固定式交通空品監測站，並設於車流量龐大的大里區國光路與中興路口，鄰近台七十四線及環中東路，有效掌握轄區內交通要道的空氣品質狀況。

特別增加連續監測儀器

此監測站除可監測懸浮微粒、一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物外，更特別增加PM2.5、臭氧、重金屬（鉛、鎘、砷、汞等廿二種）連續監測儀器，使監測資料更加完整，並做為擬定移動汙染源管制策略參考，相關資料數據也會放在環保局網頁提供市民查詢。

對此，市議員林碧秀、張玉嬿齊聲說，汽機車這些「地面部隊」排放的顆粒更小，對人體危害更大，全國交通空氣品質監測站僅六站，樂見台中市政府先動起來，交通空品監測更上層樓。

張玉嬿、林碧秀又說，學校、寺廟規定懸掛空品旗，讓民眾一看便知道即時的空氣品質，但交通空品監測數據僅能在環保局網頁看得到，建議應連接大型顯示看板或App等擴大宣導，讓更多用路人知道，若是空汙超標，甚至可以警告用路人避開該地區。