〈中部〉土水師傅轉行 賣蛋糕9年出師

2017-02-12

與越籍妻子闖出一片天

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉番花路有個「隱藏版」美食「布丁蛋糕」，老闆趙友順原本是土水師傅，後來和越南籍的妻子段氏寶珍一起賣蛋糕，闖出一片天。

秀水鄉番花路車流很大，整天車水馬龍，路旁店面有個非常不起眼的小招牌，寫著「布丁蛋糕專賣店」。這裡只賣「布丁蛋糕」，看起就跟傳統古早味蛋糕差不多，原料只有砂糖、麵粉、植物油、鹽與雞蛋，進入店內才發現，來買的人都是五個、十個的買。

「我本來是土水師傅！」布丁蛋糕老闆趙友順表示，做土水時候常受傷，家人建議轉行換個工作，剛好向親友學做布丁蛋糕，經過無數次失敗與改良，九年前決定和越南老婆段氏寶珍一起改行賣布丁蛋糕。

趙友順年過中年轉業，因店面不起眼，經到處送人試吃後，終於打出小小知名度，本來店名是夫妻名字各取一個字，後來覺得不夠響亮，改名「小美」，原因是「好記又好念」！趙友順說，現在生意上了軌道，夫妻一起做蛋糕，目前沒有接受網購，希望每個人吃到他做的蛋糕，都有幸福的感覺。