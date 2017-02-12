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〈中部〉賽德克櫻花季登場 仁愛推7秘境

2017-02-12

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕櫻花開了！南投縣仁愛鄉公所今年首度串連南豐到春陽等七個村落，昨日在春陽村虎門巷櫻花大道為「賽德克櫻花季」揭開序幕，七村的山櫻花、八重櫻在寒流催化下，開花達七至八成，遊客驚豔不已。

仁愛鄉過去以霧社地區的櫻花最知名，春陽等賽德克原住民部落同樣櫻花成林，卻較少被提及，繼「賞梅秘境」之後，鄉公所再推「賞櫻秘境」，串連南豐、春陽、大同、合作、親愛、都達、精英等七村，讓遊客賞櫻兼體驗賽德克原住民文化，在一日內遊賞幾個景點。

昨日賽德克櫻花季開幕式，選在春陽村虎門巷第四班櫻花大道，現場除有櫻花美景外，並有原風花見市集和品茗，櫻花成林的景致令初到當地賞櫻的遊客大為驚豔。

鄉公所表示，七村的櫻花以山櫻花、八重櫻為主，平均開花達七成，春陽更達八成。新的賞櫻秘境中，親愛村的奧萬大在南投林管處經營、推廣下，名氣最響亮，除山櫻花、八重櫻，三月還有純白、單花瓣的霧社櫻，賞櫻期比他處更長。

鄉公所建議，南豐村在埔霧公路就可看到櫻花，春陽村則是虎門巷第四班櫻花大道，還有台大實驗農場春陽分場，大同村可選霧社停車場、仁愛國小和高農周邊，都達村道路沿線和精英村警光山莊都是很好的賞櫻地點，合作村櫻花雖不如其他村，但可探索傳統原民文化。

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  • 仁愛鄉親愛村奧萬大森林遊樂區內的八重櫻盛開。（南投林管處提供）

    仁愛鄉親愛村奧萬大森林遊樂區內的八重櫻盛開。（南投林管處提供）

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