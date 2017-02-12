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〈中部〉少子化 龍德廟丁雞賽變丁雞展

2017-02-12

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕「鑽燈腳」和「丁雞比賽」，是南投縣級古蹟龍德廟傳統元宵節活動，昨有多對新婚或尚未得子夫妻來「罩新娘燈」，盼能快得子；「丁雞賽」則因結婚和生子日少，從比賽變成展示，新婚組、新丁組各有二隻、一隻公雞展示，傳統活動也反映少子化現象。

有二百多年歷史的草屯鎮龍德廟，「鑽燈腳」和「丁雞比賽」的元宵活動傳承逾百年，其中「鑽燈腳」也稱「罩新娘燈」，新嫁娘或婚後尚未懷孕的婦女才能罩花燈，廟方人員會將花燈上下拉三次，每拉一次就說一次吉祥話，婦人的先生站在一旁，雙手合掌膜拜神明，祈求順利得子。

昨日有多對年輕夫妻來「鑽燈腳」，一對三十歲的夫妻林維煌、陳芝姍，兩人是高中班對，結婚三年還未懷孕，身體檢查一切正常，兩人聽長輩說「鑽花燈」求子很靈，想借助神力。

該廟下午到傍晚還有「丁雞賽」，今年有新婚組、新丁組和社會組，過年前新婚或生小孩的，準備公雞參加新婚組或新丁組展示，但近年結婚的年輕人變少，少子化趨勢也反映在丁雞賽上，新婚組只有兩隻公雞，新丁組僅一隻公雞，與過去的公雞打扮得花枝招展，擺滿展示桌的情況，不可同日而語。

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  • 少子化、結婚人數變少，也反映在丁雞上，龍德廟傳統元宵節活動丁雞比賽，新婚組只有兩隻公雞、圖左方的新丁組則只有一隻公雞。（記者陳鳳麗攝）

    少子化、結婚人數變少，也反映在丁雞上，龍德廟傳統元宵節活動丁雞比賽，新婚組只有兩隻公雞、圖左方的新丁組則只有一隻公雞。（記者陳鳳麗攝）

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