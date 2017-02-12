〈中部〉1.19萬斤米糕桃 受天宮萬人吃平安

2017-02-12

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉受天宮元宵節重頭戲「元宵米糕桃．萬人吃平安」活動，昨在信眾挑米糕體會先民篳路藍縷的精神下揭幕，並為號稱全國最大、重一萬一千九百八十八台斤米糕桃進行開香揭桃儀式，分送信眾品嘗。廟方說，廿年來今年首次未再上加米糕桃長度，代表祝福不變。

昨下午二時許，縣長林明溱、受天宮管理委員會主委許瑞斌等人，扮挑夫帶領著信眾挑著米糕桃，從迎賓門集合地點，隨先民墾荒足跡步行約五百公尺抵達廟埕。

隨後，縣長林明溱等人循古禮進行揭桃及分桃儀式，來自各地的信眾將會場擠得水洩不通，排隊拿到米糕桃後開始品嘗，感受米糕桃帶來的吉祥祝福味道。

這項活動自八十六年起舉辦，當年米糕桃重量僅五百台斤，之後，在信眾許願、還願下不斷「長大」，但今年米糕桃重量雖與去年一樣，維持在一萬一千九百八十八台斤，但仍是全台最大的米糕桃，發送工作將持續至十二日發完為止。

主委許瑞斌說，為考慮放置空間，幾經溝通，達成「兩年成長一次」的共識，有機會也會考慮申請挑戰最大米糕桃的金氏世界紀錄。