〈中部〉傳承189年 燈排遶境照亮花壇

2017-02-12

〔記者湯世名、劉曉欣／彰化報導〕迎接元宵節，有近二百年歷史的彰化縣花壇鄉文德宮燈排遶境活動昨晚盛大登場。在舉行點燈儀式後，鄉民扛著用燈籠製成的「燈排」，展開這場結合歷史、文化、民俗的遶境活動，象徵「遶境平安」，沿途民眾焚香膜拜，鞭炮聲不絕於耳，讓花壇鄉成了一座不夜城。

花壇鄉文德宮是台灣少見大型土地公廟，最大特色是正殿供奉的開基福德正神神像，為頭戴烏紗帽的官相，傳說當地的土地公被清朝皇帝封官，故以此形像彫刻。文德宮平日香火鼎盛，每年元宵更舉辦燈排遶境活動，距今已有一百八十九年歷史，燈排每座由二十三個黃色小燈籠串聯而成，外觀如船隻形狀，每個燈籠寫上各庄落姓氏，被稱為「字姓燈」，其保存傳統形式與作法，顯得草根味十足。

昨天元宵節下午，先免費贈送雞年小提燈、福德老爺福袋及狀元提燈，吸引民眾大排長龍領取；晚間在文德宮舉行點燈儀式，由縣長魏明谷、花壇鄉長李成濟、文德宮主委王良峯、縣議員顧黃水花、花壇鄉農會總幹事顧碧琪等人一起點燈，炒熱氣氛，再由鄉民扛著燈排集合，向福德正神敬禮，接著在鑼鼓陣帶領下，鄉親扛著燈排、提著燈籠遶行花壇大街小巷，沿途民眾焚香膜拜，鞭炮聲不絕於耳。

此外，彰化市公所昨晚也在彰化藝術館前舉辦「元宵聯歡晚會」，邀請藝人、地方社團輪番上台獻唱表演，炒熱氣氛，六點一公尺高的主燈「金雞鳳凰和樂融融」，在光源、雷射光束、音樂、乾冰烘托下，綻放出璀璨的光芒，照亮夜空，民眾驚呼聲連連。晚會穿插猜燈謎、摸彩，獎品豐富。

鹿港鎮昨日一整天充滿元宵味，早上有社區媽媽搖元宵，下午先發放湯圓給民眾品嘗，傍晚元宵提燈踩街上場，鹿港鎮公所貼心準備熱湯圓給民眾暖胃；和美鎮公所提燈踩街活動，還結合到店家闖關，小鎮市區到處都是提燈人潮。