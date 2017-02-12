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〈中部〉雲科大打造「雲寶寶」全彩光效炫目

2017-02-12

〔記者詹士弘、廖淑玲／綜合報導〕台灣燈會雲林科技大學打造高九公尺吉祥物「雲寶寶」，透過LED數位混光系統，呈現出一千六百七十七萬色的全彩光效設計；台北101和東京晴空塔花燈也合體展出，到虎尾主燈區就能看見雙塔綻放的璀璨光芒。

「雲寶寶」係雲科大與日本Panasonic合作，導入世界首次開發的光ID技術，觀眾在現場使用智慧型手機下載LinkRay光ID APP後，再透過手機相機的感應接收資訊，並與雲寶寶合照上傳「臉書」後，就可以得到精美的小禮物。

虎尾主燈區昨日下午開始發送「幸福奇雞」小提燈，來自新竹縣竹東的楊小姐從雲林縣長李進勇手中接下第一個提燈，直呼好幸運，並與「勇伯」開心合照。

燈會第一場踩街遊行由咚咚舞蹈社打頭陣，搭配布袋戲cosplay演出，成為全場焦點；日本岩手縣表演團隊帶來鬼劍舞等演出，活力熱舞感染全場。

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  • 東京晴空塔在台灣燈會閃爍發亮。（記者廖淑玲攝）

    東京晴空塔在台灣燈會閃爍發亮。（記者廖淑玲攝）

  • 雲科大推出的9米高「雲寶寶」花燈，擁有最新的光ID技術。（記者詹士弘攝）

    雲科大推出的9米高「雲寶寶」花燈，擁有最新的光ID技術。（記者詹士弘攝）

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