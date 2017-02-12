〈中部〉雲科大打造「雲寶寶」全彩光效炫目
2017-02-12
〔記者詹士弘、廖淑玲／綜合報導〕台灣燈會雲林科技大學打造高九公尺吉祥物「雲寶寶」，透過LED數位混光系統，呈現出一千六百七十七萬色的全彩光效設計；台北101和東京晴空塔花燈也合體展出，到虎尾主燈區就能看見雙塔綻放的璀璨光芒。
「雲寶寶」係雲科大與日本Panasonic合作，導入世界首次開發的光ID技術，觀眾在現場使用智慧型手機下載LinkRay光ID APP後，再透過手機相機的感應接收資訊，並與雲寶寶合照上傳「臉書」後，就可以得到精美的小禮物。
虎尾主燈區昨日下午開始發送「幸福奇雞」小提燈，來自新竹縣竹東的楊小姐從雲林縣長李進勇手中接下第一個提燈，直呼好幸運，並與「勇伯」開心合照。
燈會第一場踩街遊行由咚咚舞蹈社打頭陣，搭配布袋戲cosplay演出，成為全場焦點；日本岩手縣表演團隊帶來鬼劍舞等演出，活力熱舞感染全場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
把關市民健康 監測車機動性高
市府環保局為掌握交通要道的空氣品質變化趨勢，做為擬定移動汙染源管制策略的參考，去年編列二七四○萬元預算，打造全國首部「移動式交通空氣品質監測…
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 警車當救護車飆 救回氣喘小女孩
- 健康充電站─老人防跌講座
- 紐西蘭650鯨擱淺 335死亡
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 巨人陽首次實戰 最快可能3月中
- 〈生活大補帖〉感恩沒說出口 最大遺憾
- 謝佳見喊冤大頭症 自律求完美
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊再戰2場 16日返台
- 台北燈會遊行 西區化身不夜城
- 空拍機闖機場 一律擊落
- 台灣燈會雲林點燈 190萬人次湧入塞癱
- 「腸躁症病友」 宜自我飲食記錄與調養
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese warships set out for Western Pacific drills
- 賴佩霞裝醜喊過癮 黃尚禾打手槍被打槍
- 小病直奔大醫院 部分負擔最快6月漲
- 翁虹當婆婆了 一哭二鬧三上吊快崩潰
- 出席宗親餐會 洪秀柱稱多人選是好事
- 國民黨主席選舉連署明起跑 長達62天
- 斷層帶不同 跟去年地震沒關係
- 台灣黃金儲備 躍升全球13
- 李國毅自責 沒保護連俞涵
- 反制空拍機、輕航機侵擾 軍方硬起來
- 郭靜最哈朴寶劍 見面會看到泛淚
- 「猿」氣滿滿16安 大王雙轟宰羅德
- 《自由廣場》雲林子弟的自卑與自豪
- 半夜水聲擾眠 男翻進鄰居家自焚
- 【愛讀書】《悲傷是這樣誕生的》
- 巴格達暴力抗議釀7死 多枚火箭擊中綠區
- 周湯豪深夜發文 怒嗆瘋狂粉絲
- 中信熱身賽 楊志龍情境演練過關
- 猿拚2戰全勝 劉昱言今闖「關」
- 急轉彎！ 川普擬鬆綁移民禁令
- 【閱讀小說】3之1 方清純／守鰥
- 高雄提燈遊街 萬人擠爆愛河畔
- 聲優王子好會撩 玫瑰飛吻電台粉
- 關窗洗澡一氧化碳中毒 北市9名外籍人士送醫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉雲科大打造「雲寶寶」全彩光效炫目
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分