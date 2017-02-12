〈中部〉雲林連爆禽流感 林聰賢視察

2017-02-12

〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕農委會主委林聰賢昨南下雲林視察，他指出國際禽流感疫情嚴峻，禽農加強運輸工具、箱籠及進出人員消毒管理，隔絕候鳥與家禽接觸機會，避免疫情肆虐；林聰賢同時指示漁業署研議引進「農再計劃」，幫助業者發展結合生產、生態及生活的永續產業。

雲林縣今年至今已爆十二場禽場感染禽流感疫情，雖屬「散發」疫情，林聰賢上午在動植物防疫局局長黃德昌、雲林縣府農業處長張世忠等人陪同下視察雲嶺牧場，了解牧場防疫作為。

林聰賢表示，歐洲、日、韓等國家持續出現疫情，而國內一月迄今已爆十三場禽流感，五日在花蓮玉里也檢出與日韓類似H5N6亞型病毒，這是能夠禽傳人病毒，顯示疫情險峻，政府與禽農都要提高警覺，加強防疫措施，避免疫情大規模流行。

林聰賢隨後轉往口湖鄉關心農漁民防寒措施，養殖業者反應縣府爭取興建的海水供應系水質極佳，可減少抽取地下水，建議將管線建伸到口湖青蚶養殖專業區，提升養殖業產值。

業者憂心台電改變電費計價方式，養殖成本將增加，影響產業競爭力，希望農委會協調解決，漁業署長陳添壽同意評估管線延伸可行性，至於降低電費成本，陳添壽傾向幫助業者汰換老舊馬達達到省電效果。