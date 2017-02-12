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〈中部〉芭樂農推廣橄欖球 企業捐20萬響應

2017-02-12

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣體育會橄欖球委員會總幹事何明毅，三年來推廣橄欖球運動，曾環島用「亂入拍照」方式激起民眾興趣，更不計報酬在嘉縣多間小學帶著孩子玩橄欖球，熱忱獲得利宇工業公司認同，昨在東石漁人碼頭舉辦友誼賽，捐贈二百顆橄欖球做推廣之用。

何明毅昨帶著福樂、松山國小及大吉國中的學生，與台南小鯊魚兒童橄欖球隊，進行「USport運動‧生活橄欖球友誼賽」，孩子們在沙灘、草原上追逐競技，遊客看到都很好奇，「是橄欖球比賽，好有趣。」

利宇工業執行經理鄭黃忠表示，橄欖球運動在國內並不普及，看到何明毅有如義工帶著孩子練習橄欖球，深受感動，「一個人的力量很小，一群人的力量很大」，決定贊助二十萬元購球推廣。

何明毅平常種植芭樂，獨自推廣橄欖球很艱難，但他說，每次想停下來時，就有人支持讓他繼續下去，看到孩子玩橄欖球的笑容，他再困難也要突破，未來想跨校組成社區球隊。

寒冬送暖 嘉惠學子

嘉邑北安宮元宵節寒冬送暖，昨致贈十二吋筆記型電腦給宏仁女中九名學生，並致贈嘉義家職棒球社團球衣，助學子圓夢，今年並發送白麵、洗髮精等物資給一千七百○二戶清寒家庭，總經費約一百六十萬元。

嘉市番社里長鄭秀玉為完成亡母殷涼珠遺願，昨舉辦懷舊老歌晚會，並贈送紅包兌換券給邊緣戶、寒士；鄭秀玉表示，幼時家境不好，曾受人幫助，她的母親生前交代照顧有需要的人，母親雖沒看過歌星表演，卻愛聽老歌，透過老歌晚會懷念母親。

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  • 何明毅（著綠紋衣）與孩子玩橄欖球。（記者林宜樟攝）

    何明毅（著綠紋衣）與孩子玩橄欖球。（記者林宜樟攝）

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