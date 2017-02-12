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〈中部〉東石先天宮乞龜 首破兩萬台斤

2017-02-12

〔記者林宜樟／東石報導〕嘉義縣東石先天宮舉辦米龜求乞儀式，今年的大龜王首度突破兩萬台斤，由凱旋號海上公司負責人蔡勝興製作，堪稱全縣最大的龜王，已運放在先天宮廣場，前來祭拜祈求保佑的信眾絡繹不絕，大家看到大龜王都直呼「有夠大」。

先天宮的平安米龜求乞擲筊儀式歷史超過百年，去年的大龜王是一萬八千八百九十八台斤，蔡勝興求得後，今年一舉加碼到二萬零一十八台斤；蔡說，民國一百年首度求得大龜王時入新厝，去年求得時造新船，今年歡迎企業、公司行號負責人來求乞，讓大龜王保佑生意興隆。

大龜王以二十台斤一包的九百包白米袋及二○一八台斤的鳳片糕組成，金牌二兩八錢，金龜二錢八分和三萬六千元紅包，另有他人還願的二、三、四龜，四隻大米龜展示在廣場上相當吸睛，信眾、遊客搶著拍照。

先天宮管委會總幹事吳加發說，農曆一月十七日（國曆二月十三日）舉辦大龜王乞求儀式，由擲出最多聖筊者獲得，有興趣的民眾可到先天宮報名參加。

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  • 東石先天宮今年的大龜王突破2萬台斤。（記者林宜樟攝）

    東石先天宮今年的大龜王突破2萬台斤。（記者林宜樟攝）

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