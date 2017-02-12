〈中部〉馬鳴山元宵吃飯擔 湧近7萬人
〔記者詹士弘、林國賢／雲林報導〕元宵節吃飯擔、祈平安龜。雲林縣褒忠鄉馬鳴山五年千歲遶境及吃飯擔文化節昨湧入近七萬人參加，一起在休耕農田中吃飯擔，熱鬧壯觀；西螺鎮朝興宮今年米龜王重達七萬零一百六十八台斤，吸引信徒擲筊祈龜保平安。
褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲吃飯擔活動，與台北平溪放天燈、台南鹽水放蜂炮並稱台灣元宵節三大民俗廟會活動，吃飯擔由褒忠、東勢地區數鄉五股十四庄輪流舉辦，今年輪到新厝仔輪值，當地參天府入火安座廿週年，只有百餘戶人家的新厝仔雙喜臨門，整個聚落全部動起來。
參天府榮譽主委楊高權表示，新厝仔雖然是小村落，主辦吃飯擔得十五年才輪值一次，但居民齊力把吃飯擔辦到最好，在兩公頃的田地上準備數萬人份的油飯、湯頭迎接遶境的陣頭隊伍與香客，光油飯就準備了兩千八百斗。
過去「吃飯擔」在主持人一喊「開動」後，就有人搶著打包食物，參天府此次再三叮嚀，指五年千歲有交代，飯擔大家儘量吃，要讓大家吃平安，吃剩的才能打包回家。
農委會主委林聰賢、立委蘇治芬等人與村民一起挑飯擔，將油飯、貢丸湯等美食挑進田野，與遶境隊伍、香客一起分享，也有民眾在田內埋鍋造飯，當場烹煮三隻羊及十三斗油飯，與香客分享。
縣長李進勇表示，馬鳴山鎮安宮五年千歲「大科遶境祈安」及「吃飯擔」已獲正式登錄為「雲林縣無形文化資產」，目前鎮安宮希望將文化資產提升至「國家級」，因為有各位鄉親的參與，鎮安宮的努力一定能圓滿達成。
西螺吳厝朝興宮擲筊祈龜
西螺吳厝朝興宮媽祖會會長廖承洋表示，朝興宮建廟後就有擲筊祈龜活動，八十一年元宵節開始，以六十台斤米龜供信徒祈求帶回家吃平安，隔年加碼還願，前年米龜王已「長」到七萬零一百六十八台斤，廟方決定以此為上限，讓民眾擲筊祈龜，每年祈得米龜王得主，總會把多數平安米提供給西螺八所國小、救助貧困，也是分享、關懷的表現。
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標題：〈中部〉馬鳴山元宵吃飯擔 湧近7萬人
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