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〈南部〉蘿蔔產季尾聲 1斤5元開放採收

2017-02-11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區的蘿蔔採收季已接近尾聲，位於安南區學甲寮的台灣好菜頭觀光蘿蔔園還有不少蘿蔔未採收，園主將以一斤五元、低於市價的價格，於週六、日開放民眾入園採收，平日則採預約方式入園。

園主黃江龍表示，他的蘿蔔園都採無農藥種植，白蘿蔔品質好，吃起來清脆鮮美，是安南區當地冬季特有的農產品，目前採收季接近尾聲，約仍有一甲地的蘿蔔園待採收，為了避免浪費，特別以「一斤五元破盤價」開放民眾自行採收 ，目前市面一斤還有十餘元。

他表示，錯過這一次就要等明年，歡迎到學甲寮拔蘿蔔的朋友都能滿載而歸，新春博得好彩頭。採收地點：安南區公學路七段卅號對面。

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  • 安南區學甲寮台灣好菜頭觀光蘿蔔園以1斤5元，低於市價的價格，開放民眾入園採收。（記者蔡文居攝）

    安南區學甲寮台灣好菜頭觀光蘿蔔園以1斤5元，低於市價的價格，開放民眾入園採收。（記者蔡文居攝）

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