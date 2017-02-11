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〈南部〉巨無霸高麗菜 1顆15斤俗賣百元

2017-02-11

〔記者楊金城／下營報導〕住下營區賀建里火燒珠部落的七十六歲老農民李重龍，今年栽種巨無霸高麗菜五百顆，一顆重達十四至廿台斤，因一般高麗菜價「大落價」，巨無霸高麗菜也「俗俗賣」，一顆一百元，比往年一顆二百元便宜一半。

普通的高麗菜一顆約二、三台斤，一顆平均十五台斤的巨無霸高麗菜，許多民眾慕名而來搶購，沒有因高麗菜價大跌就沒人買。

李重龍栽種五百顆巨無霸高麗菜，絕無僅有，目前約只剩下一百顆，有人買來放著觀賞，黃姓民眾說，好大一顆高麗菜，因太特別了，捨不得吃；巨無霸高麗菜吃起來口感脆甜，也有人買來送人，「體面」又實在，或者和親友分享品嘗。

李重龍說，高麗菜價大跌，巨無霸高麗菜也以一顆一百元「俗俗賣」，大家歡喜就好，明年還會再栽種。

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  • 李重龍栽種巨無霸高麗菜，個頭碩大。（記者楊金城攝）

    李重龍栽種巨無霸高麗菜，個頭碩大。（記者楊金城攝）

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標題：〈南部〉巨無霸高麗菜 1顆15斤俗賣百元


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