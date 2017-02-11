〈南部〉設日照中心 南市3公園用地通過長照2.0申請
2017-02-11
〔記者洪瑞琴、王俊忠／台南報導〕南市都委會大會昨日審查通過永康、關廟及新市公所之長照2.0申請，未來永康區復華里暨復國里活動中心、新市區文康育樂中心及關廟區老人文康中心可作為「日間照護—社會福利設施」使用，落實社區整體照顧模式更完善。
永康、關廟及新市用地通過
另外，衛福部台南醫院執行「長照2.0計畫」，加入台南市東區長照試辦計畫，成為Ｂ級「長照專賣店」，也就是長照複合型服務中心，與台南市基督教青年會社福基金會Ａ級「長照旗艦店」合作，協助並偕同其他Ｂ級及Ｃ級的巷弄長照站，共同提供民眾整合長期照顧服務，落實在地老化目標。
都發局表示，市府配合中央長照2.0政策，除在各行政區辦理說明會外，亦由副市長吳宗榮召集，組成空間輔導小組，全面盤點清查全市活動中心使用狀況及可支援長照2.0之閒置空間，以申請作為日間照顧中心使用。
都發局表示，至去年十二月，南市計有十七行政區設有日間照顧中心，今年度預計新增十四行政區，但復華里暨復國里活動中心、新市文康育樂中心及關廟區老人文康中心，因申設地點位屬公園用地範圍，受法規限制無法辦理，因此依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，提送南市都市計畫委員會審議通過，可作為「日間照護—社會福利設施」使用，以促進整合社區長期照顧服務資源。
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