〈南部〉稻作直接給付試辦 增列新營
2017-02-11
〔記者楊金城／新營報導〕農糧署為改革現有公糧保價收購制度，推出稻作直接給付（現金補貼）曾引發農民疑慮，去年二期稻作在全台六個鄉鎮市區並行試辦稻作直接給付、公糧收購，柳營區是試辦區之一，今年一期作增列新營區試辦區，昨天受理農民登記稻作直接給付截止，柳營申報率八成，新營申報率約九成，都不錯。
農糧署南區分署長姚志旺說，柳營、新營都是水稻栽種區，是台南市唯二並行試辦稻作直接給付、公糧收購地區，為增加誘因提高農民登記稻作直接給付，不只同意農民即使登記現金給付，出售稻穀前也可更改繳售公糧，同時補貼金額提高到一公頃一萬三千五百元。
去年第二期作柳營有四八六位農民、三八四．三公頃登記稻作直接給付，在符合繳售公糧資格的七九四位農民中約六成一登記。最後四八五人通通領到現金補貼，農民笑稱「賺到了」，只有一人轉回繳交公糧。
姚志旺說，去年二期稻作受雨災，品質不好，不易達到繳售公糧門檻，市場稻價又高，一百台斤濕穀一千一百元，使得農民依約登記領現金補貼後出售稻穀。
由於並行試辦稻作直接給付、公糧收購，補貼金額提高，柳營區今年一期稻作申報登記直接給付面積約五百公頃，申報率估約八成，比去年二期作多出一一六公頃，新營區一期稻作申報面積約二百廿公頃，申報率估約九成。因一期作稻價起伏較大，六月時農民到底領現金補貼或回繳公糧的比例有待觀察。
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