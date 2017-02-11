〈南部〉日秋田竿燈祭首來台 一同鬧元宵

2017-02-11

〔記者王榮祥／高雄報導〕來自十二個外國城市、近一百五十人的代表團與表演團體，今將參與高雄燈會萬人大遊行，跟鄉親一起鬧元宵，除了讓燈會內容更多元，也展現高雄長期推動城市外交的成果。其中，有三百六十年傳統的日本秋田竿燈祭（日本東北三大祭之一）首次來台演出，深受高市府重視，鼓勵民眾把握機會欣賞。

十二個城市包括菲律賓宿霧市、越南胡志明市、馬來西亞檳城、美國波特蘭市，日本三重縣、北海道、秋田縣、千葉縣、八王子市、仙北市，韓國釜山市與水原市。

高市秘書處說明，秋田竿燈祭和青森睡魔祭、仙台七夕祭並稱日本東北三大祭典，固定於每年八月初舉辦，主要目的是為了祈求五穀豐收及消災；其形式頗為特別，是在一條長長竹竿上掛上四十六個燈籠，表演者可用手、額頭、肚子等部位將竹竿舉起，在長約一公里的會場中進行遊行和表演。

竿燈祭魅力在於發揮演技，表演者需從祭神驅邪幡的微微動向中判斷風向、保持平衡，還要把竿燈放在額頭或腰間，自由自在操作。

此外，知名的美國波特蘭玫瑰皇后、韓國釜山市阿卡貝拉合唱團、日本八王子明星大學精湛的花式跳繩等，都是遊行隊伍焦點。

除了國際表演團隊，還有國軍各軍樂隊、高雄地區學校團隊、特色團隊（南部光劍武士團、祖韻文化樂舞團等）、大型花車，堪稱高雄年節嘉年華會，燈會遊行詳情可上官網查詢。 秘書處長陳瓊華強調，這回不僅廣邀海外城市到訪，也帶領各代表團參訪市內建設，分享城市發展經驗，體驗在地農漁產業，深化實質交流。