〈南部〉澎湖元宵「西乞龜」 黃金龜王受矚目
2017-02-11
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕號稱「西乞龜」的澎湖元宵系列活動，由烏崁靖海宮與風櫃溫王殿揭開序幕，緊接著，山水上帝廟與鎖港北極殿黃金龜王之爭、外垵漁火不滅、湖西天后宮浮球媽祖、赤崁文衡聖帝殿的海菜米龜等，將陸續登場。
今年澎湖元宵盛會，由烏崁靖海宮率先起跑，七日就啟動，延續至十三日，除了維持燈光秀、三太子表演、喬丹限量鞋擲筊、摸彩及園遊會等活動外，並結合當地聞名的烏崁種大高麗菜及硓￼石，製作成獨一無二的硓￼石高麗菜龜，旁邊還有妖嬌的高麗菜女郎看板供民眾拍照。
另外，最受矚目的黃金龜王，今年鎖港北極殿重金邀請台南金工師傅陳水林打造新龜體，總長八十七公分、寬卅五公分，黃金重量兩百六十兩，市價約一千三百多萬元；而西嶼外垵以漁船燈火不滅聞名，今年還融入新住民元素，印尼漁工自製舞龍舞獅，加入台灣元宵慶祝行列。
其實，澎湖元宵西乞龜除了比大、比價值之外，也比創意。湖西天后宮長年以文創聞名，今年運用勞動部「多元就業開發方案」，與澎湖縣浮球藝術文化村推展協會合作，進用四名在地居民組成的團隊，創意無限；近來以元宵節為主題，製作應景的Ｑ版媽祖、金雞造型等浮球裝置藝術，大獲好評，湖西天后宮一口氣訂製一百七十六尊媽祖及一對金雞，要讓即將登場的元宵節活動超有「看」頭。
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